«Я была любимицей всех: кумиром собственной семьи и обожаемой ученицей всех своих учителей» 2 1.05.2023, 14:02

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Как белоруска бежала от режима сначала в Киев, а потом от войны — в Варшаву.

В 2017 году Марина поступила учиться на экономический факультет одного из самых престижных вузов Беларуси. Девушка была круглой отличницей: превосходно сдавала сессии, посещала все занятия, кроме этого, у нее был талант ведущей мероприятий. Но неожиданно для себя она стала журналисткой. Именно профессия стала причиной незапланированного переезда из родной страны, пишет ex-press.live.

Марина — умная и талантливая девушка. Окончила школу с золотой медалью и при этом раскрыла в себе талант ведущей мероприятий. Во время учебы в 10, 11 классах девушка вела множество школьных и городских событий. А в 2017 году успешно поступила на бюджет одного из лучших университетов Беларуси.

— Тогда я была любимицей всех: кумиром своей собственной семьи и обожаемой ученицей всех своих учителей. Как говорится, была спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей. Первый год в универе я была в эйфории от всего, что со мной происходит: новые друзья, знакомые, миллион всяких разных мероприятий. Тогда я была очень счастлива. Политикой я тогда не интересовалась, хотя плюс-минус понимала, что из себя представляет наша страна, — рассказывает Марина.

«Так получилось, что из экономиста я превратилась в журналиста»

В университете девушка также отлично училась и была очень активна в различных творческих студенческих объединениях. На втором курсе девушка совершенно случайно по совету знакомой откликнулась на вакансию одного из белорусских независимых СМИ.

— Так получилось, что из экономиста я превратилась в журналиста. Работать мне дико нравилось. У меня было миллион тем в голове, самых безбашенных, и практически все они одобрялись редакторами. Это была полная свобода для творчества. Я была счастлива, что обрела дело, к которому у меня лежала душа, — рассказывает девушка.

Когда началась предвыборная кампания 2020 года, Марина несколько раз выходила освещать, что происходит на улицах Минска, как журналист, и несколько раз, как участник протестов.

— Начиная где-то с июня, я пребывала в постоянном и перманентном шоке и напряжении. Я ненавидела эту власть, ненавидела Лукашенко и делала все возможное, чтобы восстановить справедливость. С началом учебного года протесты начались и среди студентов, мы устраивала акции в корпусе и рядом с университетом, наиболее активных ребят в итоге исключили, — говорит Марина.

«Забрала документы из университета за месяц до выпускного и навсегда покинула Беларусь»

Девушка документы из вуза не забирала и решила доучиться. Наступил 2021-1, активная фаза протестов закончилась, власти еще жесче стали закручивать гайки и расправляться с участниками протестов. Кроме этого, началось активное давление на независимы средства массовой информации.

— Где-то примерно в апреле 2021 года начали появляться слухи, что, скорее всего, страну придется покинуть, так как на редакцию планируется серьезная облава, и оставаться работать из Беларуси стало слишком небезопасно. Как раз в то время я заканчивала писать диплом, в итоге зря: забрала документы из университета за месяц до выпускного и навсегда покинула Беларусь, — вспоминает Марина.

Самым оптимальным и быстрым вариантом для переезда тогда была Украина. Девушка быстро собрала вещи и на автобусе выехала в Киев.

— С родными и друзьями прощаться было крайне тяжело. Я прекрасно понимала, что неизвестно, когда я увижу всех этих людей в следующий раз. Мама и бабушка просто рыдали, провожая меня на автобус, но для меня это было лучшее решение, — признается девушка.

Киев встретил Марину очень тепло. Еще находясь в Беларуси, она нашла себе однокомнатную квартиру и стала работать на удаленке:

— Два года назад в Украине было очень много белорусов. В барах, кафе и на дискотеках я познакомилась с огромным количеством людей из нашей страны. В основном, все уехали после 2020 года и 95% из них — это молодежь до 30 лет. Айтишники, дизайнеры, журналисты…

По словам Марины, те полгода, проведенные в Киеве, для нее были просто волшебные.

— Естественно, я скучала по Беларуси. Но в Украине мне было очень легко адаптироваться: один язык, похожий менталитет и прекрасное отношение к белорусам. Во многом из-за этого мне здесь все так нравилось, — говорит Марина.

За полтора месяца до начала войны Марина начала оформлять гуманитарную визу в Польшу, так как основная часть ее редакции находилась именно там, плюс ситуация вокруг Украины начала накаляться.

— В Киеве становилось, откровенно говоря, небезопасно. Было видно, что в обществе как-то неспокойно, как будто люди находятся в преддверии чего-то нехорошего. Слава Богу, мне удалось выехать до того момента, когда там начался сущий ад, — говорит Марина.

«Первые полгода у меня точно была депрессия»

Уже больше года девушка живет в Варшаве, вместе со своей коллегой они снимают двухкомнатную квартиру недалеко от центра города.

— В Варшаве все было совсем иначе, полагаю, что первые полгода у меня точно была депрессия. Я не выходила из дома, почти не общалась с людьми и находилась в состоянии постоянного стресса. В основном, из-за войны. В Киеве у меня осталось несколько хороших друзей, я плакала ночами и просто умирала от бессилия. Тогда, в первые недели войны, я поразилась исключительным патриотизмом украинцев: люди приезжали из-за границы специально, чтоб пойти защищать свой дом, вступали в отряды теробороны – это что-то невероятное и при этом очень страшное, — говорит Марина.

Сейчас журналистка полностью адаптировалась к варшавской жизни и даже говорит, что смогла полюбить польскую столицу почти так же, как Минск и Киев.

— Конечно, спустя больше чем год проще. Я привыкла, открыла для себя какие-то новые места, опять-таки в силу своей коммуникабельности смогла завести новых друзей, — говорит девушка.

В настоящий момент Марина ожидает решения по международной защите в Польше, на которую она подалась 4 месяца назад.

— Пока что переездов с меня хватит, последние два года были для меня слишком насыщенные. Сейчас я планирую получить ВНЖ и ближайшие два года я сто процентов буду жить в Польше. Дорога домой, понятное дело, для меня закрыта. Вернусь ли я в будущем, если режим падет? Очевидно, да. Я почему-то верю в смысл фразы «где родился — там и пригодился», да и к тому же жизнь без пельменей и глазированных сырков — это не жизнь, — шутит девушка.

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