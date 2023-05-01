Бегают как мыши: ВСУ показали, как уничтожают «вагнеровцев» под Соледаром
- 1.05.2023, 14:17
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Оккупанты не понимают, что им делать.
Одним из самых горячих направлений остается Соледарское, близлежащие поля которого «всеяны телами убитых оккупантов». Как пишет liga.net, украинские пограничники опубликовали репортаж, в котором рассказали о том, как уничтожают врага.
По словам защитников, российские оккупанты пытаются продвинуться вперед возле Соледара – города-спутника Бахмута, штурмуя украинские позиции, однако украинская армия дает отпор.
Пограничники говорят, что террористы ЧВК «Вагнера» на этом участке не знают, что делать и «хаотично бегают по полям».
«Бегают по полю как мыши и все. Они не знают, что им делать, мы им со всех позиций накладываем понемногу», – сообщил один из украинских воинов.
Боевая дистанция на Соледарском направлении между ВСУ и оккупантами – 350-400 метров, отмечают защитники.
Силы обороны уничтожают «вагнеровцев» из стрелкового оружия и РПГ.
Пограничники добавили, что оккупанты не помогают раненым, а оставляют их умирать на полях. Говорят, таких сотни.
«Три дня пролежал он, сзывая на помощь. Сначала кричал, потом ругался. Им было к нему подойти где-то 150 метров от посадки, но им просто безразлично, они не только не забирают их, но и перепрыгивают через них, переступают», – рассказали они.