Журналисты рассказали, как Лаврова «разнесли» в Совбезе ООН 4 1.05.2023, 14:34

11,620

Министру иностранных дел РФ пришлось выслушать всю правду о преступлениях Кремля.

Россия, которая 30 апреля закончила свое скандальное председательство в Совете Безопасности ООН, под занавес таки почувствовала тотальный дипломатический разгром и унижение.

И если до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров мог бежать из зала, чтобы не слушать сокрушительную критику, то в апреле статус председателя обязывал его не покидать зала. И он наконец выслушал все, говорится в сюжете ТСН.

«Наш сегодняшний лицемерный руководитель - Россия», «Мы видим, что российская идея многополярности значит для мира», «Массовые страдания и разрушения государства и населения», «Это - незаконная, беспричинная и ненужная война», «Это - цинично. Мы все знаем, пока Россия разрушает - мы отстраиваем, пока РФ причиняет насилие, мы защищаем», - такие заявления звучали на заседаниях Совбеза ООН, а Лавров был вынужден слушать эту всю правду.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».