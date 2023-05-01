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Журналисты рассказали, как Лаврова «разнесли» в Совбезе ООН

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  • 1.05.2023, 14:34
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Журналисты рассказали, как Лаврова «разнесли» в Совбезе ООН

Министру иностранных дел РФ пришлось выслушать всю правду о преступлениях Кремля.

Россия, которая 30 апреля закончила свое скандальное председательство в Совете Безопасности ООН, под занавес таки почувствовала тотальный дипломатический разгром и унижение.

И если до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров мог бежать из зала, чтобы не слушать сокрушительную критику, то в апреле статус председателя обязывал его не покидать зала. И он наконец выслушал все, говорится в сюжете ТСН.

«Наш сегодняшний лицемерный руководитель - Россия», «Мы видим, что российская идея многополярности значит для мира», «Массовые страдания и разрушения государства и населения», «Это - незаконная, беспричинная и ненужная война», «Это - цинично. Мы все знаем, пока Россия разрушает - мы отстраиваем, пока РФ причиняет насилие, мы защищаем», - такие заявления звучали на заседаниях Совбеза ООН, а Лавров был вынужден слушать эту всю правду.

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