Полковник ВСУ: В Бахмуте оккупантам устроят «танковую карусель» 1.05.2023, 14:53

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Город россияне точно не возьмут.

В течение ближайших дней российских оккупантов под Бахмутом ждет массовая атака со стороны украинских сил в виде «танковой карусели». Такое мнение высказал военный летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан на стриме Юлии Латыниной.

По его словам, украинским военным в течение ближайшей недели точно удастся удерживать Бахмут. После этого уже будет благоприятная для подключения танков погода.

«Однозначно, нет, [Бахмут не падет]. Там сейчас рубеж обороны уже определён, виден так называемый последний рубеж, который будут удерживать уже и с помощью Часовоярского гарнизона. Это дорога, которая идет в Константиновке, заходит в Бахмут и там идет ответвление на Хромово и дальше в сторону Дружковки. То есть такая петля. Западная часть Бахмута как раз находится над этой петлей. Эта дорога хорошо пристреляна, к ней довольно сложно подойти. … В Бахмуте действительно осталось тех кварталов, которые стоят задачи у россиян снести, где-то … на неделю. Это до примерного времени, когда уже более-менее станет сухо. … Туда смогут подойти танки, чтобы работать примерно так, как они работали по юго-западу Бахмута, когда туда пытались россияне подойти. То есть сейчас по всей этой дороге по большому счету танковые карусели если закрутятся, то россияне просто не подойдут к самому рубежу. … Часть Бахмута оставшуюся, даже разрушенную в ноль, можно будет удерживать с помощью еще и часовоярской артиллерии до бесконечности. Потому Бахмут россияне точно не возьмут и украинские войска его точно не оставят», – сказал эксперт.

Как ранее писал сайт Charter97.org, воины Вооруженных сил Украины продвинулись в западной части Донецкой области.

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