Из окна Волковысского РОВД выбросился парень в наручниках

Из окна Волковысского РОВД выбросился парень в наручниках4
- 1.05.2023, 15:05
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Спасти его не удалось.
С четвертого этажа Волковысского РОВД выпрыгнул парень в наручниках. Спасти его не удалось.
По информации правозащитников, вероятно, речь идет о 24-летнем Максиме Л. (его полное имя и другая информация имеется в распоряжении правозащитников). На днях парень отметил свой день рождения.
У правозащитников нет точной информации, почему задержали парня, но им известно, что силовики задерживали его в Волковыске 9 августа 2020 года.
Официальных сообщений от МВД на этот счет пока не было.