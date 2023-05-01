Из окна Волковысского РОВД выбросился парень в наручниках 4 1.05.2023, 15:05

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Спасти его не удалось.

С четвертого этажа Волковысского РОВД выпрыгнул парень в наручниках. Спасти его не удалось.

По информации правозащитников, вероятно, речь идет о 24-летнем Максиме Л. (его полное имя и другая информация имеется в распоряжении правозащитников). На днях парень отметил свой день рождения.

У правозащитников нет точной информации, почему задержали парня, но им известно, что силовики задерживали его в Волковыске 9 августа 2020 года.

Официальных сообщений от МВД на этот счет пока не было.

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