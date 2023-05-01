Как эффективно вывести пятна травы с одежды и обуви 1.05.2023, 15:16

Пошаговая инструкция.

Грядет время пикников и отдыха на природе, а это значит, что вы и ваши дети можете испачкать любимую одежду или обувь травой. Как вывести ненавистные пятна от травы с одежды и кроссовок – лучшие способы собрали Факты ICTV.

Для начала запомните главные правила в борьбе с пятнами от травы. Не стоит тереть тряпкой, влажной или сухой салфеткой, если вы только что испачкались. Также, чтобы вывести пятна от травы с одежды было легче, не стоит затягивать со стиркой. И помните, что любое средство сперва стоит тестировать на менее видном участке одежды.

Чем вывести пятно от травы на футболке

Фото: pixabay

Скажем так, отстирать любимую футболку от травы — задача не из легких. Тут нужно вооружиться терпением и специальными советами, как вывести пятна от травы с одежды.

Главное тут начать выводить пятно сразу после его появления. И тут пригодятся спирт, хозяйственное мыло, сода и соль.

Спирт + хозяйственное мыло:

1 нанесите спиртосодержащее вещество (это может быть водка, одеколон или спирт) на пятно;

2 потрите пятно на футболке спиртом и подождите час;

3 замыльте пятно хозяйственным мылом и оставьте на 30 мин;

4 выстирайте футболку полностью с порошком или мыльной стружкой.

Соль:

1 приготовьте раствор из расчета 3 ч. л. на половину стакана воды;

2 замочите футболку на 15 мин;

3 по истечению этого времени прополощите футболку;

4 выстирайте одежду в стиральной машинке.

Также можно посыпать пятно солью и также оставить на 15 мин, после чего выстирать футболку.

Фото: pixabay

Сода:

1 разведите соду до консистенции пасты;

2 нанесите кашицу на пятно на футболке;

3 потрите пятно щеткой или губкой;

4 оставьте на 30 мин, затем постирайте.

Если пятно травы на футболке давнее, то тут вам помогут нашатырь и сода.

Нашатырь:

1 разведите 1 ст. л. нашатырного спирта в стакане воды;

2 нанесите раствор на пятно и оставьте на 30 мин;

3 выстирайте футболку порошком или мылом, лучше хозяйственным.

Чем вывести пятна от травы на джинсах

Фото: pixabay

Тут подойдут все вышеизложенные способы, но есть еще парочку действенных средств, которые помогут вывести пятна от травы с джинсов. Это перекись водорода, пятновыводитель и кипяток.

Пятновыводитель

Для начала необходимо подобрать средство и следовать инструкциям на упаковке. Как правило, это несколько простых шагов:

1 намыльте пятно, используя горячую воду;

2 потрите пятно на джинсах;

3 оставьте минимум на 15-20 мин;

4 постирайте вещь в машинке.

Кипяток

Этот метод поможет справиться только со свежими пятнами.

1 натяните джинсовую ткань;

2 обильно полейте пятно на джинсах кипятком;

3 постирайте вещь руками или в машинке.

Перекись водорода:

1 под ткань подложите полиэтилен;

2 смочите пятно на джинсах перекисью;

3 оставте на 30 мин.

Перекись можно использовать и на менее плотных тканях, но на цветных вещах делайте это с осторожностью. Предварительно протестируйте на незаметном участке.

Чем вывести пятно от травы с кроссовок

Для того, чтобы вывести пятна с кроссовок, вам понадобится зубная паста. При этом, если обувь белая, то лучшим вариантом будет паста с отбеливающим эффектом. А если кроссовки цветные, то берите обычную пасту.

Пошаговая инструкция:

1 смочите пятно на кроссовках водой;

2 нанесите зубную пасту на место загрязнения;

3 в течение нескольких минут потрите кроссовки щеткой;

4 после удаления пятна протрите обувь влажной, а затем сухой тряпкой.

По такой же схеме можно использовать соль, соду, раствор лимонной кислоты в пропорции 1:3 с горячей водой.

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