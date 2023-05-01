Как эффективно вывести пятна травы с одежды и обуви
- 1.05.2023, 15:16
Пошаговая инструкция.
Грядет время пикников и отдыха на природе, а это значит, что вы и ваши дети можете испачкать любимую одежду или обувь травой. Как вывести ненавистные пятна от травы с одежды и кроссовок – лучшие способы собрали Факты ICTV.
Для начала запомните главные правила в борьбе с пятнами от травы. Не стоит тереть тряпкой, влажной или сухой салфеткой, если вы только что испачкались. Также, чтобы вывести пятна от травы с одежды было легче, не стоит затягивать со стиркой. И помните, что любое средство сперва стоит тестировать на менее видном участке одежды.
Чем вывести пятно от травы на футболке
Скажем так, отстирать любимую футболку от травы — задача не из легких. Тут нужно вооружиться терпением и специальными советами, как вывести пятна от травы с одежды.
Главное тут начать выводить пятно сразу после его появления. И тут пригодятся спирт, хозяйственное мыло, сода и соль.
Спирт + хозяйственное мыло:
1 нанесите спиртосодержащее вещество (это может быть водка, одеколон или спирт) на пятно;
2 потрите пятно на футболке спиртом и подождите час;
3 замыльте пятно хозяйственным мылом и оставьте на 30 мин;
4 выстирайте футболку полностью с порошком или мыльной стружкой.
Соль:
1 приготовьте раствор из расчета 3 ч. л. на половину стакана воды;
2 замочите футболку на 15 мин;
3 по истечению этого времени прополощите футболку;
4 выстирайте одежду в стиральной машинке.
Также можно посыпать пятно солью и также оставить на 15 мин, после чего выстирать футболку.
Сода:
1 разведите соду до консистенции пасты;
2 нанесите кашицу на пятно на футболке;
3 потрите пятно щеткой или губкой;
4 оставьте на 30 мин, затем постирайте.
Если пятно травы на футболке давнее, то тут вам помогут нашатырь и сода.
Нашатырь:
1 разведите 1 ст. л. нашатырного спирта в стакане воды;
2 нанесите раствор на пятно и оставьте на 30 мин;
3 выстирайте футболку порошком или мылом, лучше хозяйственным.
Чем вывести пятна от травы на джинсах
Тут подойдут все вышеизложенные способы, но есть еще парочку действенных средств, которые помогут вывести пятна от травы с джинсов. Это перекись водорода, пятновыводитель и кипяток.
Пятновыводитель
Для начала необходимо подобрать средство и следовать инструкциям на упаковке. Как правило, это несколько простых шагов:
1 намыльте пятно, используя горячую воду;
2 потрите пятно на джинсах;
3 оставьте минимум на 15-20 мин;
4 постирайте вещь в машинке.
Кипяток
Этот метод поможет справиться только со свежими пятнами.
1 натяните джинсовую ткань;
2 обильно полейте пятно на джинсах кипятком;
3 постирайте вещь руками или в машинке.
Перекись водорода:
1 под ткань подложите полиэтилен;
2 смочите пятно на джинсах перекисью;
3 оставте на 30 мин.
Перекись можно использовать и на менее плотных тканях, но на цветных вещах делайте это с осторожностью. Предварительно протестируйте на незаметном участке.
Чем вывести пятно от травы с кроссовок
Для того, чтобы вывести пятна с кроссовок, вам понадобится зубная паста. При этом, если обувь белая, то лучшим вариантом будет паста с отбеливающим эффектом. А если кроссовки цветные, то берите обычную пасту.
Пошаговая инструкция:
1 смочите пятно на кроссовках водой;
2 нанесите зубную пасту на место загрязнения;
3 в течение нескольких минут потрите кроссовки щеткой;
4 после удаления пятна протрите обувь влажной, а затем сухой тряпкой.
По такой же схеме можно использовать соль, соду, раствор лимонной кислоты в пропорции 1:3 с горячей водой.