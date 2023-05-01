Полине Шарендо-Панасюк не передали бандероль с лекарствами 1.05.2023, 15:35

Полина Шарендо-Панасюк

В колонии у Полины сильно ухудшилось здоровье.

Политзаключенной Полине Шарендо-Панасюк не передали медицинскую бандероль с лекарствами и витаминами. Об этом в Facebook написал ее муж Андрей Шарендо.

«Почти три месяца обрывистой связи ушло на то чтобы, согласовать с Полиной список лекарств и витаминов для медицинской бандероли. Бандероль была отправлена после того, как Полина написала заявление к медику колонии, и список лекарств был согласован ими. Но посылка вернулась так и не распакованной», — сообщил муж политзаключенной.

По словам Андрея, за последние 10 месяцев Полина провела 180 суток в ШИЗО женской колонии №4.

«180 суток пыток холодом, голодом и антисанитарией. 180 мучительных черт на жизни и здоровье женщины. Психологически Полина как камень, держится и стоит на своем. Но физическое здоровье сильно подорвано», — отмечает он.

Он напоминает, что в ближайшее время Полину Шарендо-Панасюк этапируют в ИВС Речицы, где должен состояться очередной суд над ней.

Напомним, Полину Шарендо-Панасюк осудили на два года лишения свободы.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», сейчас находится в колонии в городском поселке Заречье (Гомельская область). Две недели назад к ней допустили адвоката. Но адвокат дал подписку о неразглашении. Полина находится в полной изоляции. В колонии у Полины сильно ухудшилось здоровье.

Как сообщал сайт Charter97.org, депутаты Европейского парламента из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) призвали освободить активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк.

Поддержать политзаключенную можно по адресу: Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк, ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область.

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