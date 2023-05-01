В общем, надо ехать, Владимир 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

1.05.2023, 15:46

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Взяв с собой пару дивизий охраны и Шойгу в каске.

Да, наделал шума знаменитый теперь в России гаагский прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, ордером на арест Путина по обвинению в военных преступлениях.

Как бы ни изображали презрение пропагандисты великого геополитика («нам всё равно, это мелочь»), дело не так просто. Круг сужается, спокойно по миру теперь не поездишь.

Вот БРИКС, который лавровцы и пропагандисты выдают едва ли не за блок, «противостоящий Западу». Летом в ЮАР должна пройти встреча лидеров стран, входящих в БРИКС. Путин хотел туда поехать. Но ЮАР подписала Римский статут, а раз так, то ордер, выписанный Карим Ханом, там действует.

Последние дни, как видно, идут дипломатические консультации. Но информация из ЮАР идёт все более откровенная и шокирующая. Последнее, что сообщил представитель правительства южноафриканской газете Sunday Times: «У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать».

Это называется пощёчина всей убогой и наглой лавровской «дипломатии», наглядная демонстрация реальной «силы» российского начальства на мировой арене – среди дружественных, казалось бы, стран. Пожалуй, теперь Путину только в Китай можно ездить – к старшему геополитическому брату. Мьянма, там ещё. Опять же Ким.

Но, конечно, Путин может поступить сильно – храбро поехать в ЮАР, несмотря на ордер уголовного суда. Ведь он же уверен в правоте своего дела? Должны в ЮАР это понимать – «неонацизм» в Украине страшная штука. Поэтому, если великий геополитик не трус, то ему надо ехать. Взяв с собой пару дивизий охраны с тяжёлым вооружением и Шойгу в каске.

С другой стороны, если в ЮАР Путина арестуют и отправят в Гаагу под аплодисменты всей России, то он же там не ударит в грязь лицом – будет убеждать суд в своей исторической правоте. Это будет такое представление – миллиарды людей на планете посмотрят. Разнесутся идеи Путина по миру.

В общем, надо ехать, Владимир.

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