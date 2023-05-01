Железнодорожники: Пострадавшим в Брянской области поездом управляли белорусы 4 1.05.2023, 15:53

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Локомотив принадлежал БелЖД.

Поезд, сошедший с рельсов, в Брянской области России, следовал под управлением локомотивной бригады Белорусской железной дороги. О пострадавших официально не сообщалось. Об этом сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Основываясь на данных опубликованных снимков с места происшествия, «Сообщество железнодорожников Беларуси» выяснило, что поезд следовал с тепловозом серии 2ТЭ10УК № 0195, который числится в приписном парке локомотивного депо Гомель БелЖД. По их данным, в результате взрыва значительно поврежден тепловоз, а также грузовые вагоны БЧ головной части поезда, которые сошли с рельсов в результате взрыва.

«В соответствии с договором на тяговое обслуживание между железнодорожными администрациями Беларуси и России, участок Гомель-Брянск обслуживается совместно локомотивами и локомотивными бригадами как российской, так и белорусской сторон», — указывают в сообществе. Это означает, что в инцидент вовлечена локомотивная бригада этого депо. Однако, по предварительной информации, никто не пострадал.

Это локомотив серии 2ТЭ10, которые приписаны в Беларуси депо Гомеля и Витебска, сообщается со ссылкой на неназванного эксперта.

«А вось цыстэрны, здаецца, расійскія. Не зусім карэктна казаць „цягнік належаў БЧ“, бо частка вагонаў у цягніку можа быць адной чыгункі, а частка — іншай. Але што лакаматыў БЧ, то бясспрэчна», — цитирует эксперта телеграм-канал.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в Брянской области РФ с рельс сошел поезд. Предварительно, это произошло из-за подрыва железной дороги партизанами.

В результате взрыва нарушено железнодорожное соединение Гомеля с российскими городами.

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