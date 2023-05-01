В Минске горел строящийся комплекс друга Лукашенко 3 1.05.2023, 16:14

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Спасатели опубликовали видео.

В строящемся многофункциональном комплексе на проспекте Победителей в Минске случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 15 часов МЧС заявило, что пожар ликвидирован.

«Выяснилось, что произошло загорание утеплителя на первом этаже семиэтажного здания на площади 200 кв.м.», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате происшествия никто не пострадал.

Здание, в котором случился пожар, принадлежит компании «БелГлобалГарант» Сергея Тетерина, приближенного к Александру Лукашенко. Строительство здания находится на финишной стадии.

Ранее сообщалось, что в комплексе планируется сделать собственный бассейн, медико-восстановительный центр для спортсменов, площади для общепита, а также номера для приезжих спортсменов.

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