Папа Римский заявил об участии в секретной миссии в Украине 15 1.05.2023, 16:16

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И рассказал о ее целях.

Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы положить конец конфликту между РФ и Украиной, а также для возвращения депортированных оккупантами украинских детей.

Об этом сообщил Папа Римский Франциск, передает Reuters.

«Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом», – сказал он журналистам после трехдневного визита в Венгрию .

«Я думаю, что мир всегда достигается путем открывания каналов. Вы никогда не можете достичь мира через закрывание... Это нелегко», – добавил Папа Римский.

Он напомнил, что говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Мы говорили обо всем этом. Всех интересует путь к миру», – сказал Франциск.

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