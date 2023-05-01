Папа Римский заявил об участии в секретной миссии в Украине

Папа Римский заявил об участии в секретной миссии в Украине15
- 1.05.2023, 16:16
- 2,880
И рассказал о ее целях.
Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы положить конец конфликту между РФ и Украиной, а также для возвращения депортированных оккупантами украинских детей.
Об этом сообщил Папа Римский Франциск, передает Reuters.
«Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом», – сказал он журналистам после трехдневного визита в Венгрию .
«Я думаю, что мир всегда достигается путем открывания каналов. Вы никогда не можете достичь мира через закрывание... Это нелегко», – добавил Папа Римский.
Он напомнил, что говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«Мы говорили обо всем этом. Всех интересует путь к миру», – сказал Франциск.