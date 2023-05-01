«Троянский верблюд»: Украинская разведка провела в Судане уникальную операцию 1.05.2023, 16:42

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Военные раскрыли детали.

Украинское ГУР на территории другого континента вновь столкнулось с ЧВК «Вагнер» и провело дерзкую спасательную спецоперацию под кодовым названием «Троянский верблюд». Как Украина благодаря сверхусилиям повела эвакуацию своих граждан прямо из-под носа суданских дружков и наемников Пригожина, говорится в сюжете ТСН.

Взрывы, охваченные огнем дома, кровавые стычки, на улицах - артиллерийские дуэли и бронетехника, в небе - истребители, сотни убитых. Все это о Хартуме - столице Судана.

В эпицентре боевых действий остались много иностранцев, среди них были и украинцы. Большинство наших граждан работали здесь авиационными инженерами, пилотами и бортпроводниками.

В Судане нет ни защищенной американской базы, ни авиации, ни бронетехники, а количество задействованных спецназовцев очень мало, рассказывает участник операции с позывным «Ярема».

«Мы действовали самостоятельно - без бронетехники, без авиации, тяжелого вооружения. Все наши силы задействованы на фронте», - признается он.

Украинская разведка привлекла местных, рассчитала самые безопасные маршруты, воспользовалась объявленным перемирием и начала спецоперацию. Миссия осложнялась географическим положением Хартума - это центр Судана.

Войну в Судане разожгла Россия. Сейчас там идет противостояние между регулярной армией во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и так называемым спецназом - Силами быстрого реагирования.

«Этот спецназ насобирал Мухаммад Хамдан Дагал, самый богатый человек Судана и большой «дружок» Пригожина. Вместе с ЧВК «Вагнер» Дагал захватил крупнейшие рудники золота в Судане и создал колоссальную армию наемников, практически равную по численности с государственной армией Судана», - рассказывают журналисты.

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