Биполярный оптимизм 4 Орест Сохар

1.05.2023, 17:13

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Ключ к миру прост, как звезда на Кремле.

Лидеры Китая и Франции вдруг синхронизировали свои эмоции, «болея» за «конфликт» в Украине.

Сакральная формула мира вроде еще не известна, но сам мир ожидается уже летом. Иными словами, нам начинают продавать путинский план, но завернутый в плотную китайскую хитрость и перевязанный французской непосредственностью.

Американская и японская пресса недавно написали, что Си и Макрон в едином политическом лоне вынашивают «мирный план». Его можно назвать биполярным, ведь работа ведется политиками от разных политических полюсов.

Понятно, что все было договорено во время визита Макрона в Си. Из газет известно, что французский президент просил китайского коллегу поговорить с Зеленским. Это должно было стать отправной точкой публичной реализации проекта. Разговор состоялся. Накануне президент общался с Макроном.

«Ключик» к миру прост, как звезда на кремле: речь идет о переговорах, о которых московские политики толкут чуть ли не с 24 февраля 2022 года. Иногда даже кажется, что они ворвались в Украину, чтобы начать переговоры о завершении войны.

Французы надеются посадить за один стол Украину и Московию уже летом, считает Bloomberg. Японская Nikkei утверждает, что Пекин еще больше заряжен на оптимизм: КНР летом ожидает и завершение войны.

Согласно официальной версии, «голубые береты» Си и Макрон только садятся готовить свой план, но этот биполярный оптимизм о «финале уже летом» заставляет думать, что все ходы уже расписаны.

Пока подготовка украинско-российских переговоров выглядит так.

КНР отправят в Киев спецпредставителя, затем он отправится в Московию. Его задача - «политическое урегулирование» войны, которую китайские дипломаты назвали «кризисом». Как будто речь идет о каком-то девайсе, в котором нужно изменить настройки, и все стабилизируется.

Макрон поручил своему советнику Эммануэлю Бонну вместе с главой МИД КНР Ваном И создать «рамки» для предстоящих переговоров Зеленского с бункерным. Любопытно, что именно Бонн до полномасштабного вторжения проводил переговоры с россиянами, а в январе 2022-го прилетал в Киев. Французы сняли документальное кино о том времени, где Бонн искренне признается: «Путин всегда лжет». Тот же Путин, с которым Елисейский дворец собирается о чем-то договариваться.

В какой-то степени термин «биполярный» в нашем контексте начинает играть новыми красками. В частности, французские собеседники Bloomberg утверждают, что «мирный план» даст долгосрочные гарантии безопасности для Украины и даже будет сдерживать Россию от будущих актов агрессии. Жаль, что издание не называет фамилий своих источников, а то можно было бы посоветовать посмотреть фильм с цитатой Бонна.

В дипломатических кругах предполагается, что Си с Макроном выкатят уже обнародованную китайскую версию российского плана: остановку войны по линии фронта и взаимное признание границ.

Во французской прошивке «мира» есть очень сладкие пилюли для украинцев: весь процесс назовут «прекращением огня», оставив Украине право добиваться возвращения территорий «не военным путем».

Накануне весеннего наступления Киев сейчас в позиции силы и может подкорректировать эти хотелки, говорят дипломаты, но кремль уже сформулировал минимальный трофей, который стремится откусить от Украины: Донбасс включая Мариуполь (поскольку мечтает и дальше сохранять Азовское море как внутреннее), Крым и мини коридор между ними.

«Если ты хочешь быть услышанным, сам должен научиться слушать». Именно поэтому, очевидно, украинский президент согласился на разговор, заранее зная сущность китайского предложения.

Украинские чиновники продолжают артикулировать цель «границы 1991-го года». Кроме того, офис Зеленского готовит свою версию плана, поддержанного британцами и американцами. Она предполагает победу на поле боя.

Будущая война сегодня в основном зависит от ВСУ, поэтому к биполярной инициативе нужно относиться с пониманием, она еще может нам понадобиться для обсуждения акта о капитуляции. Московии.

Орест Сохар, Telegram

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