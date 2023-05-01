Владимир Осечкин: В России в любой момент может заиграть «Лебединое озеро» 3 1.05.2023, 17:31

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В Кремле начинается транзит власти.

Правозащитник, основатель и руководитель общественного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин отметил, что огромное количество российских миллиардеров-олигархов вкладываются в так называемые частные военные компании и различные вооруженные подразделения. Все это свидетельствует о том, что они понимают: в России в любой момент может заиграть «Лебединое озеро».

«Думаю, что многие из них уже готовятся к этому транзиту власти, и, по сути, сам Путин уже существует в постпутинском пространстве, когда на него смотрят как на пустое место, планируя, что делать дальше. Кстати, Кадыров, Пригожин и генерал Суровикин образуют одну из таких группировок, которая как раз планирует рывок и захват целого ряда ключевых постов в случае начала транзита власти», – заявил эксперт в интервью Алесе Бацман.

По словам Осечкина, вышеупомянутые персонажи активно готовятся к транзиту власти, потому что понимают: если они не будут контролировать этот процесс и иметь определенные гарантии, то новый президент РФ их обязательно арестует для перезагрузки отношений с Западом.

«Кто может быть человеком, который заменит Путина?» – спросила журналистка.

«Я не хочу называть имен, но вижу несколько фигур, которые способны запустить процесс перезагрузки, остановки войны и т. д. Я их не называю, так как не хочу, чтобы их каким-то образом после этой огласки арестовали или убили. Но в России есть фигуры, которые могут и придут на смену Путину, - вопрос лишь в том, когда это произойдет. Мне кажется, это обозримое будущее», – ответил Осечкин.

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