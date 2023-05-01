Ученые рассказали, почему насекомые летят на свет 1.05.2023, 18:23

При виде искры, теряют волю.

Давно известно, что жуки, мотыльки, стрекозы и прочие насекомые, сломя голову летят на свет, а порой и вовсе находят там свою погибель. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении альтернативной теории о том, что заставляет насекомых вести себя столь нелогично, и ученые полагают, что нашли ответ, пишет Futurism.

Отметим, что данное исследование еще не прошло рецензирование, а потому его результаты пока являются лишь предварительными. Впрочем, ученые из Имперского колледжа Лондона и Международного университета Флориды, что теперь им известна истинная причина столь странного поведения насекомых.

В ходе исследования ученые использовали в лаборатории «захват с высоким разрешением и стереовидеосъемку». Проанализировав полученные результаты, они пришли к выводу, что столько странное поведение насекомых легко объясняется тем, как искусственный свет воздействует на их мозг.

Ученые обнаружили, что стрекозы, бабочки, мотыльки и жуки вовсе не летят на свет прямо, как можно было бы предположить ранее. На самом деле, их мозг буквально будто отключается в результате чего, они исполняют свои причудливые танцы вокруг источника света. Результаты исследования свидетельствуют о том, что насекомые не выбирают прямых путей, а следуют странным окольным схемам, которые мы наблюдаем, когда они кружат вокруг источника света.

По словам эксперта по полетам насекомых Тайсона Хендрика из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, данное исследование является подтверждением одной из его давних теорий. Он также заявил, что результаты данного исследования являются ярким примером того, как мы знаем что-либо о природе, однако со временем это опровергается.

Отметим, что кроме теории о том, почему насекомые кружат вокруг источника искусственного света, исследователи также предлагают способ решения данной проблемы. По их мнению, достаточно установить уличные фонари, направленные вниз, а не те, что светят горизонтально или вверх. Ученые уверены, что подобные источники света меньше влияют на поведение жуков.

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