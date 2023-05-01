«Дед, пей таблетки» 1.05.2023, 18:28

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В Латвии русскоязычные жители призвали Путина «не защищать» их.

Возле российского посольства в Риге 29 апреля несколько десятков русскоязычных жителей Латвии провели акцию с призывами к России и лично президенту РФ Владимиру Путину «не защищать» их. Об этом сообщило Delfi.

Митинг стал ответом на опубликованное 18 апреля заявление Государственной думы страны-оккупанта РФ «О недопустимости репрессивной политики руководства стран Балтии в отношении русскоязычного населения».

Акцию против вмешательства Москвы во внутренние дела Латвии и использования русскоязычных жителей страны в интересах России организовал союз «Русский голос для Латвии».

Участники акции использовали плакаты и лозунги: «Дед, пей таблетки», «Нам нужна Европа, а не русский мир», «Латвия – родина, Россия – оккупант», «Не суй свой нос в Латвию», «Руки прочь от нашей страны», «Чемодан, вокзал, Гаага». На одном из плакатов был изображен Путин в образе осьминога. Также люди принесли флаги ЕС и Украины.

Руководитель организации Мартин Левушкан объяснил, что они хотят донести позицию тех русскоязычных латвийцев, которые выступают против политики Москвы в отношении государств Балтии и возмущены, что РФ использует их для своих политических целей и раскола в обществе.

«Не надо нас защищать или освобождать. Защищайте себя в Гааге, освободите оккупированные вами страны и народы, и оставьте нас наконец в покое! Мы вам никакие не соотечественники! Наш выбор – Европа. Наш путь – демократия. Наша родина – Латвия», – подытожил Левушкан.

На митинг пришли и провокаторы, сообщает «Новая газета. Балтия».

Один из них встал напротив пикетчиков «и начал называть их «свиньями», «гансами» и «латышскими Гордонами», говорится в новости. Полиция вмешалась и увела мужчину.

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