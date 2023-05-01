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До +23°С ожидается в Беларуси 2 мая

  • 1.05.2023, 18:44
  • 1,966
До +23°С ожидается в Беларуси 2 мая

Ночью обещают заморозки.

Ночные заморозки и до плюс 23 градусов днем ожидается 2 мая, сообщает Белгидромет.

Прогнозируется переменная облачность, ночью без осадков. Днем по северо-западной половине возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью слабый, днем южный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый.

Температурный минимум в ночное время - от одного до шести градусов со знаком плюс. По восточной части страны на почве и местами в воздухе возможны заморозки от нуля до минус трех. Днем воздух прогреется до 23 градусов.

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