До +23°С ожидается в Беларуси 2 мая
- 1.05.2023, 18:44
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Ночью обещают заморозки.
Ночные заморозки и до плюс 23 градусов днем ожидается 2 мая, сообщает Белгидромет.
Прогнозируется переменная облачность, ночью без осадков. Днем по северо-западной половине возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью слабый, днем южный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый.
Температурный минимум в ночное время - от одного до шести градусов со знаком плюс. По восточной части страны на почве и местами в воздухе возможны заморозки от нуля до минус трех. Днем воздух прогреется до 23 градусов.