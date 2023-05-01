Видеофакт: лось гуляет по Гродно

Видеофакт: лось гуляет по Гродно4
- 1.05.2023, 19:05
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Перед этим животное переплыло Неман.
30 апреля водители в Гродно заметили лося. Он гулял на путепроводе у завода «Белкард», а потом бегал по улицам города, сообщает Newgrodno.by. Водители останавливались и объезжали животное.
Судя по сообщениям, ДТП не произошло. Движение транспорта утром, когда люди увидели лося, еще не было интенсивным.
Лось также стал героем и другого видео. Один рыбак заметил, как он переплывает Неман в районе улицы Пригородной. Затем животное побежало в город. Но непонятно, был ли это тот же лось, которого вскоре заметили на проезжей части, или все-таки другой.