Видеофакт: лось гуляет по Гродно 4 1.05.2023, 19:05

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Перед этим животное переплыло Неман.

30 апреля водители в Гродно заметили лося. Он гулял на путепроводе у завода «Белкард», а потом бегал по улицам города, сообщает Newgrodno.by. Водители останавливались и объезжали животное.

Судя по сообщениям, ДТП не произошло. Движение транспорта утром, когда люди увидели лося, еще не было интенсивным.

Лось также стал героем и другого видео. Один рыбак заметил, как он переплывает Неман в районе улицы Пригородной. Затем животное побежало в город. Но непонятно, был ли это тот же лось, которого вскоре заметили на проезжей части, или все-таки другой.

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