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Виталий Портников: У белорусов, украинцев, поляков и литовцев есть общий цивилизационный код

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  • 1.05.2023, 19:26
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Виталий Портников: У белорусов, украинцев, поляков и литовцев есть общий цивилизационный код
Виталий Портников

Если Беларусь исчезнет, это будет для Польши, Украины и Литвы потерей собственного тела.

Украинский публицист Виталий Портников рассказал о том, какой он видит Украину и всю Восточную Европу после войны с Россией.

Портников, говоря об Украине, странах Балтии, Польше, Беларуси и их идентичности, выразился так:

«У нас есть общий цивилизационный код. Просто мы все вместе жили, это касается и Беларуси. Если Беларусь не сможет противостоять России и исчезнет, это будет большой потерей собственного тела для всех нас — для Польши, для Украины, для Литвы. И я очень надеюсь, что этого не произойдет, что мы когда-нибудь снова встретим Беларусь.… Это был код жизни в одной стране, сложной, но успешной точки зрения цивилизации. Речь Посполитая была успешным государством», - сказал Портников.

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