Украинские пограничники сбили российского «шпиона» антидроновым ружьем 1.05.2023, 19:49

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Дрон был сбит в Донецкой области.

Украинские пограничники с помощью специального антидронового ружья сбили российский беспилотник, который шпионил по их позициям.

Об этом сообщает ГПСУ.

«Вчера в Донецкой области антидроновый расчет наших бойцов обнаружил полет вражеского «шпиона» над своими позициями», - говорится в сообщении.

Военные сразу обезвредили враждебную цель использовав для этого антидроновое ружье. Из-за воздействия на каналы управления коптер приземлился в недоступной местности.

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