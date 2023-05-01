Белорусским автомобилистам пришлют СМС об окончании техосмотра 2 1.05.2023, 20:01

Сообщения будет отправлять «Белтехосмотр».

«Белтехосмотр» напомнил белорусским автомобилистам о рассылке СМС об окончании техосмотра. Подробности рассказал изданию sb.by начальник управления организации государственного технического осмотра УП «Белтехосмотр» Михаил Михайловский.

По его словам, «Белтехосмотр» готов предупреждать белорусских автомобилистов через СМС или же электронную почту о скором окончании срока действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Для этого необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете» на сайте организации. Все подробную информацию можно найти на сайте «Белтехосмотр». Услуга называется «Проверка срока действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении».

При регистрации необходимо будет указать марку и модель машины, регистрационные знак и номер свидетельства о регистрации. После того, как будут добавлены и сохранены данные о транспортном средстве, в личном кабинете появится информация о сроке действия разрешения. А за месяц до истечения срока «Белтехосмотр» через СМС или же сообщения на электронную почту отправит уведомление, что пора заглянуть на диагностическую станцию.

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