Зачем выворачивать вещи перед стиркой 4 1.05.2023, 20:22

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Это должна знать каждая хозяйка.

Один из профессиональных советов по стирке, который игнорируют едва ли не чаще всего, это совет выворачивать вещи перед тем, как положить их в стиральную машинку. И зря. Этот простой лайфхак приносит массу преимуществ.

«Обозреватель» узнавал, почему это действительно важно. И как выворачивание поможет во время ухода за одеждой.

Больше всего загрязнений одежда, особенно контактирующая с телом, собирает именно на внутренней своей поверхности. Именно поэтому ее лучше стирать изнаночной стороной наружу.

Также это помогает сохранить окраску цветных вещей. Их поверхность меньше контактирует с внешней средой во время стирки и меньше страдает от действия моющего средства.

Трение во время стирки провоцирует появление катышков на ткани, особенно это касается трикотажа. В вывернутом состоянии трение лицевой стороны ткани сводится к минимуму. Также это уменьшает скорость вымывания принтов на, скажем, футболках.

Ну и наконец выворачивание помогает защитить декоративные элементы вещей. Такие как вышивка, стразы, накладные элементы и т.д.

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