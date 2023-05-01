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Зачем выворачивать вещи перед стиркой

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  • 1.05.2023, 20:22
  • 7,328
Зачем выворачивать вещи перед стиркой

Это должна знать каждая хозяйка.

Один из профессиональных советов по стирке, который игнорируют едва ли не чаще всего, это совет выворачивать вещи перед тем, как положить их в стиральную машинку. И зря. Этот простой лайфхак приносит массу преимуществ.

«Обозреватель» узнавал, почему это действительно важно. И как выворачивание поможет во время ухода за одеждой.

Больше всего загрязнений одежда, особенно контактирующая с телом, собирает именно на внутренней своей поверхности. Именно поэтому ее лучше стирать изнаночной стороной наружу.

Также это помогает сохранить окраску цветных вещей. Их поверхность меньше контактирует с внешней средой во время стирки и меньше страдает от действия моющего средства.

Трение во время стирки провоцирует появление катышков на ткани, особенно это касается трикотажа. В вывернутом состоянии трение лицевой стороны ткани сводится к минимуму. Также это уменьшает скорость вымывания принтов на, скажем, футболках.

Ну и наконец выворачивание помогает защитить декоративные элементы вещей. Такие как вышивка, стразы, накладные элементы и т.д.

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