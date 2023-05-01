ВСУ разорвали гусеницы российского танка 1 1.05.2023, 20:47

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Видеофакт.

Бойцы подразделения «Аэро Скифы» повредили танк российских оккупантов. Захватнический танк воины ВСУ вывели из строя, разорвав гусеницы.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео повреждения захватнического танка, снятое беспилотным летательным аппаратом, обнародовано в телеграм-канале.

В комментарии «Оперативный ВСУ» написал: «Подразделение «Аэро Скифы» демилитаризирует очередной российский разутый танк, чтобы у врага не было возможности оттащить машину на ремонт или использовать ее в качестве донора».

Смотрите: В Херсонской области восстановили мост, разрушенный оккупантами.

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