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ВСУ разорвали гусеницы российского танка

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  • 1.05.2023, 20:47
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ВСУ разорвали гусеницы российского танка

Видеофакт.

Бойцы подразделения «Аэро Скифы» повредили танк российских оккупантов. Захватнический танк воины ВСУ вывели из строя, разорвав гусеницы.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео повреждения захватнического танка, снятое беспилотным летательным аппаратом, обнародовано в телеграм-канале.

В комментарии «Оперативный ВСУ» написал: «Подразделение «Аэро Скифы» демилитаризирует очередной российский разутый танк, чтобы у врага не было возможности оттащить машину на ремонт или использовать ее в качестве донора».

Смотрите: В Херсонской области восстановили мост, разрушенный оккупантами.

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