В Москве задержали миллиардера и сына генерала службы внешней разведки 6 1.05.2023, 21:09

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Алексей Каратаев

Его вычислили по камерам в метро.

В Москве по запросу Интерпола задержали миллиардера и сына генерала службы внешней разведки РФ Алексея Каратаева. Его вычислили по камерам в метро.

Как сообщает телеграм-канал Baza, вечером 27 апреля на станции метро «Кутузовская» сработала камера с системой распознавания лиц — она зафиксировала 36-летнего Алексея Каратаева, находящегося в международном розыске интерпола. Организация ищет россиянина по запросу Швейцарии, там его подозревают в мошенничестве и злоупотреблении доверием. В результате его тут же задержала полиция, после чего его отправили под арест.

Сам Каратаев — сын генерала службы внешней разведки и финансист, который долго время проживал в Швейцарии. Это уже второй его арест за последние годы. В 2017 году Каратаева обвинили в финансовых махинациях и незаконном подписании чека на 18 миллионов евро, приговорив к трем годам заключения в ОАЭ. Однако свой срок финансист не отсидел — уже через полгода он заплатил штраф в 2 тысячи евро и освободился.

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