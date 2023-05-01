Ученые: Грибы начинают болтать без умолку после дождя 2 1.05.2023, 21:19

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«Спикер-клуб» грибов затихает во время засухи.

Ранее ученые обнаружили, что грибы обмениваются электрическими сигналами, которые некоторые из исследователей считают своеобразной формой общения. Однако новое исследование обнаружило нечто удивительное: грибковые «спикер-клубы» перестают быть активными в период засухи, и «открываются» вновь с приходом влаги, пишет IFLScience.

Ученые отмечают, что это подобно тому, как некоторые птицы любят отмечать приход дождя своеобразной «радостной песней». Похоже грибы также начинают оживленно болтать при небольшом количестве осадков. Но, увы, ученые все еще не знают, какими такими новостями они делятся между собой.

Известно, что грибы соединены между собой и обмениваются электрическими сигналами через сеть мицелия. Вокруг этого открытия все еще ведутся споры, однако некоторые исследователи считают, что это сравнимо с тем, как нейроны нашего мозга передают сообщения электрически.

Исследователи выяснили, что эти электрические сигналы включают в себя последовательности напряжений, которые могут быть эквивалентом слов. В более раннем исследовании также обнаружили, что «язык» грибов отличается от вида к виду, но каждый из них использует словарный запас приблизительно в полсотни слов.

В ходе исследования японские ученые прикрепили к группам диких грибов Laccaria bicolor электроды, а затем стали наблюдать. Ученые отмечают, что в период засухи колония грибов характеризовалась почти абсолютной тишиной, однако все изменилось, стоило пойти дождю. По словам ученых, вместе с влагой свои двери отворил и «спикер-клуб» грибов — за первыми каплями последовала веселая активность.

Отметим, что данное исследование было менее обширным, чем другие, однако в этот раз ученые впервые изучали активность грибов в дикой природе, а не в лаборатории и искусственно созданных средах. Кроме того, в предыдущих исследованиях ученые изучали грибы-паразиты или те, что питаются мертвым материалов. В новом же исследовании ученые сосредоточились на изучении луковиц двухцветных, которые обвивают корни сосен, дубов и берез и образуют с ними взаимовыгодные отношения.

По словам первого автора исследования, доктора Ю Фукасавы из Университета Тохоку, изначально грибы демонстрировали меньший электрический потенциал, однако все изменилось после дождя, когда электрический потенциал начал колебаться, а порой достигал 100 мВ. Известно, что активность грибов началась через 1-2 часа после начала дождя и в основном была сосредоточена в 8-часовом периоде.

Любопытно, что далеко не все грибы любят поболтать. Ученые обнаружили, что сигналы порой шли от одного гриба к другому, при этом никакого ответного сигнала не поступало. Теперь исследователи полагают, что, как и у людей, жизнь гриба может зависеть от наличия возле него болтливого соседа.

Ученые, придерживающиеся теории о том, что электрические сигналы — это специфический язык грибов, считают, что таким образом грибковые колонии способны корректировать свой рост в зависимости от меняющихся внешних обстоятельств. Кроме того, есть вероятность, что грибы используют сигналы для обмена питательными веществами, возможно, между деревьями или растениями. Тем не менее новое исследования ярко показывает, что как бы там ни было, но грибам крайне сложно быть разговорчивыми в периоды засухи.

Можно было бы предположить, что электрические сигналы обусловлены самими каплями дождя которые несут электрические заряды. Однако предыдущее исследование показало, что вклад заряда самих дождевых капель на самом деле чрезвычайно незначителен.

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