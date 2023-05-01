Белый дом: Наступление РФ на Бахмут провалилось

Белый дом: Наступление РФ на Бахмут провалилось1
- 1.05.2023, 21:48
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С декабря погибли 20 тысяч оккупантов.
Российское наступление на Бахмут провалилось. С декабря прошлого года в боях погибли около 20 тысяч оккупантов.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Sky News.
По подсчетам Белого дома, за последние пять месяцев боевых действий в Украине Россия потеряла 100 тысяч человек.
Кирби заявил, что российское наступление в восточном Донбассе «застопорилось» и «провалилось».
В последние месяцы Москва сосредоточила свое вторжение на Донбассе, в частности, на городе Бахмут.