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Лукашенковские пропагандисты нашли замену Дню святого Валентина

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  • 1.05.2023, 22:01
  • 2,256
Лукашенковские пропагандисты нашли замену Дню святого Валентина
Ведущая СТБ Елена Сырова. Скрин видео СТБ

Пропагандисты назвали западные праздники «чистым маркетингом».

В эфире телеканала СТВ снова набросились на День святого Валентина и Хэллоуин.

Ведущий Кирилл Казаков убеждал в студии, что западные праздники — чистый маркетинг, передает «Наша Нiва».

«Здесь же нет какой-то идеологической подоплеки — просто больше продать товара. Больше сердечек в этот день, больше роз. Или какие-то карнавальные костюмы и тыквы. Но, я точно знаю, на уровне некоторых администраций запрещается вообще в школах праздновать. Между тем, ты приходишь в кафе — все в сердечках. В школе сердечек нет, а тут сердечки», — возмущался он.

Другая ведущая Елена Сырова высказала мысль, что нужно День святого Валентина и Хэллоуин не запретить, а дать свою альтернативу.

«Чтобы при прочих равных выбирали наше», — подчеркнула она.

Психолог Анжелика Сафонова тут же нашла замену.

«Почему мы празднуем День святого Валентина, но не празднуем День Святого Петра и Февронии 8 июля?» — задается она вопросом.

И призывает популяризировать этот праздник, «бросить все ресурсы», чтобы он был ничем не хуже.

Жизнь святых Петра и Февронии в Русской православной церкви считается примером семьи и любви.

Это уже не первый раз, когда чиновники и пропаганда пытаются запретить День всех влюбленных. Так, в этом году в БГУ на 14 февраля предложили заменить романтику мероприятиями, приуроченными к любви к родине.

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