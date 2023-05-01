В Херсонской области восстановили мост, разрушенный оккупантами 1.05.2023, 22:14

Видео.

В Херсонской области военнослужащие Государственной специальной службы транспорта за два месяца отстроили мост, который разрушили российские захватчики во время отступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео нового путепровода опубликовано в соцсети.

«Каждый восстановленный мост, отстроенный объект — это маленькая победа в нашем общем желании победить врага. Новый красавец-мост на Херсонщине, построенный военнослужащими мостовосстановительных подразделений Государственной специальной службы транспорта на месте разрушенного оккупантами, теперь станет не только украшением региона, но и соединит берега, громады, регионы. Новый мостовой объект для местных жителей — это движение, это жизнь, это вера и надежда в победу и мирный завтрашний день», — говорится в сообщении.

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