США передали Украине почти все необходимое для контрнаступления 1.05.2023, 22:38

Также Вашингтон предоставит Киеву дополнительный пакет военной помощи.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что его страна передала Украине почти 100% необходимой для контрнаступления техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на журналистку Лору Келли в Twitter.

Кроме этого, по его словам, вскоре Соединенные Штаты предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи.

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