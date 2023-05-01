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США передали Украине почти все необходимое для контрнаступления

  • 1.05.2023, 22:38
США передали Украине почти все необходимое для контрнаступления

Также Вашингтон предоставит Киеву дополнительный пакет военной помощи.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что его страна передала Украине почти 100% необходимой для контрнаступления техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на журналистку Лору Келли в Twitter.

Кроме этого, по его словам, вскоре Соединенные Штаты предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи.

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