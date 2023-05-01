США передали Украине почти все необходимое для контрнаступления
- 1.05.2023, 22:38
Также Вашингтон предоставит Киеву дополнительный пакет военной помощи.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что его страна передала Украине почти 100% необходимой для контрнаступления техники.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на журналистку Лору Келли в Twitter.
Кроме этого, по его словам, вскоре Соединенные Штаты предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи.