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Спикер Конгресса жестко ответил россиянину: Я против убийства детей вашей страной

  • 1.05.2023, 23:29
  • 2,792
Спикер Конгресса жестко ответил россиянину: Я против убийства детей вашей страной

Видео.

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти подчеркнул, что поддерживает военную помощь Украине, и заявил, что Россия должны вывести свои войска. Об этом Маккарти заявил во время на пресс-конференции в Израиле.

Российский репортер заявил, что Маккарти не поддерживает отправку военной и финансовой помощи Украине, и начал задавать свой вопрос на основе этого лживого утверждения.

«Я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине, – заявил Маккарти. – Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной, я также не поддерживаю убийство вами детей».

Спикер палаты представителей Конгресса США заявил, что Россия должна вывести свои войска из Украины.

«Вы должны уйти, – сказал Маккарти российскому репортеру. – Мы будем продолжать поддерживать, потому что весь мир видит происходящее таким, каким оно есть».

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