Спикер Конгресса жестко ответил россиянину: Я против убийства детей вашей страной
- 1.05.2023, 23:29
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Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти подчеркнул, что поддерживает военную помощь Украине, и заявил, что Россия должны вывести свои войска. Об этом Маккарти заявил во время на пресс-конференции в Израиле.
Российский репортер заявил, что Маккарти не поддерживает отправку военной и финансовой помощи Украине, и начал задавать свой вопрос на основе этого лживого утверждения.
«Я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине, – заявил Маккарти. – Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной, я также не поддерживаю убийство вами детей».
Спикер палаты представителей Конгресса США заявил, что Россия должна вывести свои войска из Украины.
«Вы должны уйти, – сказал Маккарти российскому репортеру. – Мы будем продолжать поддерживать, потому что весь мир видит происходящее таким, каким оно есть».