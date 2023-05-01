На выборах во Французской Полинезии победили сторонники независимости от Парижа 1.05.2023, 23:40

Победу одержала партия «Слуги коренного народа».

На выборах во Французской Полинезии – заморском сообществе Франции в Тихом океане – победу одерживает партия Tāvini Huiraʻatira («Слуги коренного народа»), поддерживающая провозглашение независимости.

Об этом сообщает Le Monde.

Согласно предварительным результатам, партия Tāvini экс-президента Французской Полинезии Оскара Темару получает 44,3% голосов во втором туре, обойдя политическую силу действующего президента Эдуарда Фрича, который провозглашал более благосклонный к Парижу курс.

Партия Темару имела сильные позиции перед вторым туром, рассчитывая получить выгоду от значительной части электоральных симпатий выбывших партий – они все объединились против Фрича, которого критиковали из-за близости к метрополии, а также экономических убытков в результате пандемии коронавируса.

В результате партия, выступающая за независимость Французской Полинезии, впервые в ее истории будет иметь стабильное большинство, пишет Le Monde.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин признал, что «полинезийцы проголосовали за изменения», и пообещал работать с новоизбранным большинством «с преданностью и усердием, чтобы продолжать улучшать повседневную жизнь наших соотечественников».

Французская Полинезия имеет значительную автономию в составе Франции. Ассамблея Французской Полинезии, состоящая из 57 членов, избранных на пять лет, будет избирать президента территории тайным голосованием в середине мая. Он сформирует собственное правительство с исполнительными функциями.

Сторонники независимости Французской Полинезии в составе Tāvini Huiraʻatira до сих пор не находились у власти в течение полного срока с момента основания партии в 1977 году.

Напомним, что другое заморское владение Франции – Новая Каледония – также проводило референдумы о независимости в 2018, 2020 и 2021 годах, и на всех трех из них жители высказались против.

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