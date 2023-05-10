Чем лучше всего мыть обои 10.05.2023, 1:42

Четыре средства для всех загрязнений.

Пятна на обоях — достаточно распространенная проблема. Некоторые обои легко поддаются мытью и тогда вопрос как мыть моющиеся обои в домашних условиях не возникает, однако с обычными обоями — ситуация немного усложняется, пишет «Главред».

Чем лучше всего мыть обои — популярный способ

В том случае, если ваши обои подходят для мытья и обладают специальным покрытием — можно спокойно воспользоваться обычным жидким мылом или средством для мытья посуды.

Если ваши обои подходят для мытья, они имеют специальное покрытие, устойчивое к влаге и и различным химическим средствам. В таком случае, мыть обои можно смело с помощью одного из двух предложенных средств.

Чем можно помыть грязные обои — подходящие средства

Помимо средств, которые мы упомянули выше, можно использовать и другие. Например, легкое загрязнение можно протереть влажной салфеткой. А вот пятна от фломастера или ручек — можно затереть с помощью зубной пасты или пены для бритья.

Как помыть обычные обои — важно быть осторожным

Мытье обычных обоев немного сложнее, чем специальных. Даже в том случае, когда есть защитное покрытие — мыть обычные обои нельзя, они размокнут.

По этой причине необходимо использовать другие способы устранения грязи. Например, чтобы оттереть сухую грязь — можно использовать ластик, а жирные пятна можно убрать, используя проглаживание их утюгом.

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