Трамп должен выплатить $5 млн писательнице 10.05.2023, 3:36

Дональд Трамп

В чем обвинили экс-президента США.

Федеральный суд Манхэттена во вторник признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому иску колумнистки и писательницы Джин Кэрролл и обязал выплатить компенсацию за домогательства к ней и клевету.

Об этом сообщает CNN.

Присяжные признали, что Трамп домогался Кэрролл в 1996 году в примерочной торгового центра в Нью-Йорке в 1995 или 1996 году, и экс-президента обязали выплатить почти два миллиона долларов компенсации по обвинению в побоях.

Также присяжные признали обоснованным обвинение Трампа в клевете со стороны Кэрролл (тот в 2022 году в заметке в своей соцсети Truth Social назвал обвинения «ложью») и обязал выплатить еще три миллиона долларов.

В то же время экс-президента США не признали виновным в изнасиловании. Поскольку иск является гражданским, он не угрожал Дональду Трампу заключением или другим уголовным наказанием.

Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании еще в 2019 году, когда Дональд Трамп был президентом, но рассмотрение дела началось в апреле 2023-го. Республиканец отказался от показаний в суде, а публично повторял, что он не мог изнасиловать Кэрролл, потому что она «не его тип».

Тогда как бывшего президента Соединенных Штатов обвинили в домогательстве или изнасиловании несколько других женщин, дело Кэрролл стало первым, в котором был вынесен приговор.

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