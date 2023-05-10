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Болезнь Лукашенко: хунта уже шепчется и прикидывает расклады

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  • 10.05.2023, 7:41
  • 11,920
Болезнь Лукашенко: хунта уже шепчется и прикидывает расклады

Сакральный день обернулся фиаско.

Вечером по завету «вождя краснорожих» было еще более интересно, чем днем, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Днем «отсаженного инвалида» унижали в Москве.

Вечером у него не хватило сил, чтобы произнести речь. Сакральный день обернулся фиаско. Его последний парад кощунственно был проведен в 2020-м в разгар эпидемии ковид. Карма имеет свойство догонять, а история насмехаться над теми, кто всерьез решил над ней надругаться и переписать.

Синепалому синегубу остается только радоваться, что Си решил не поздравлять окурка с Днем Победы. Но это так себе утешение.

Хунта уже шепчется и прикидывает расклады (пропагандисты – тоже). Если ты не в состоянии держать руль, ты больше не можешь быть вожаком стаи. Даже байкеры это знают.

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