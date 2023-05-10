Стали известны результаты первого полуфинала «Евровидения»
- 10.05.2023, 7:47
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Кто прошел в финал?
Во вторник, 9 мая, в Ливерпуле прошел первый полуфинал «Евровидения-2023». В нем приняли участие 15 стран.
Напомним, Беларусь и Россию не пустили на конкурс из-за агрессии против Украины.
Как обычно, в каждом полуфинале голосованием зрителей и жюри выбирают по десять лучших артистов. К этой двадцатке сразу в финале 13 мая присоединятся еще шесть участников. Это победитель прошлого года Украина, представители Великобритании и еще четырех стран-основательниц конкурса.
В итоге в финал конкурса прошли следующие страны:
Хорватия: Let 3 — Mama ŠČ!
Молдова: Паша Парфений — Soarele și luna
Швейцария: Ремо Форрер — Watergun
Финляндия: Käärijä — Cha Cha Cha
Чехия: Vesna — My Sister’s Crown
Израиль: Ноа Кирел — Unicorn
Португалия: Mimicat — Ai coração
Швеция: Лорин — Tattoo
Сербия: Люк Блэк — Samo mi se spava
Норвегия: Алессандра Меле — Queen of Kings.
Не прошли в финал конкурсанты из Мальты, Латвии, Ирландии, Азербайджана, Нидерландов.
Второй полуфинал пройдет в четверг, 11 мая, а в субботу 13-го состоится финальное шоу, где определят победителя.