Стали известны результаты первого полуфинала «Евровидения» 10.05.2023, 7:47

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Кто прошел в финал?

Во вторник, 9 мая, в Ливерпуле прошел первый полуфинал «Евровидения-2023». В нем приняли участие 15 стран.

Напомним, Беларусь и Россию не пустили на конкурс из-за агрессии против Украины.

Как обычно, в каждом полуфинале голосованием зрителей и жюри выбирают по десять лучших артистов. К этой двадцатке сразу в финале 13 мая присоединятся еще шесть участников. Это победитель прошлого года Украина, представители Великобритании и еще четырех стран-основательниц конкурса.

В итоге в финал конкурса прошли следующие страны:

Хорватия: Let 3 — Mama ŠČ!

Молдова: Паша Парфений — Soarele și luna

Швейцария: Ремо Форрер — Watergun

Финляндия: Käärijä — Cha Cha Cha

Чехия: Vesna — My Sister’s Crown

Израиль: Ноа Кирел — Unicorn

Португалия: Mimicat — Ai coração

Швеция: Лорин — Tattoo

Сербия: Люк Блэк — Samo mi se spava

Норвегия: Алессандра Меле — Queen of Kings.

Не прошли в финал конкурсанты из Мальты, Латвии, Ирландии, Азербайджана, Нидерландов.

Второй полуфинал пройдет в четверг, 11 мая, а в субботу 13-го состоится финальное шоу, где определят победителя.

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