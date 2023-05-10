ВСУ прорвали российский фронт и освободили плацдарм под Бахмутом 10.05.2023, 8:22

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Стали известны подробности бегства 72-й бригады РФ.

Украинские военные из 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов участок украинской территории шириной около 3 км и глубиной 2,6 км. Об этом 10 мая сообщил в видеообращении в Telegram бывший командир полка Нацгвардии «Азов», воюющий в 3-й ОШБр, Андрей Билецкий.

«В результате наступательных действий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ разгромлены подразделения 72-й бригады [вооруженных сил] РФ. Фактически полностью уничтожены 6-я и 8-я роты данной бригады. Разбита бригадная разведка, уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное число пленных», – сказал он.

По словам Билецкого, большие потери также понес «3-й штурмовой отряд» частной военной компании «Вагнер», которая признана международными институтами террористической организацией.

«Наступательные действия велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2,6 км. Вся данная территория полностью освобождена от российских оккупационных войск», – объяснил он.

Ранее владелец российской частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российская армия сбегает с поля боя под Бахмутом. В частности, речь идет о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

Как сообщал сайт Charter97.org, эта информация соответствует действительности. Кроме того, под контроль украинских сил были возвращены важные позиции.

Об этом сообщиа 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ в Telegram. Подтвердили там и слова «повара Путина» про 500 трупов «вагнеровцев», которые остались лежать на том участке фронта.

На опубликованных кадрах видно, как оккупанты спешно покидают передовую, увидев танки и пехоту Сил обороны Украины. Убраться с поля боя невредимыми удалось далеко не всем российским захватчикам.

Так, за два дня атак на юго-западных окраинах Бахмута бойцы 3-й ОШБр в составе тактической группы «Азов» ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 были ранены. Среди обеих категорий есть и наемники ЧВК «Вагнер». В настоящее время бои продолжаются, поэтому данные насчет потерь врага уточняются. Еще пять россиян наши штурмовики взяли в плен.

«Отдельного внимания заслуживает уничтоженная российская техника. Это несколько складов с БК врага, минометы и не один БМП. Кадры – впечатляющие», – сказано в сообщении.

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