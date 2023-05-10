«Он больше не жилец» 7 Телеграм-канал Cynic

10.05.2023, 8:30

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Пропаганда косвенно подтвердила серьезные проблемы у Лукашенко.

Главная идея любого военного парада в авторитарном государстве - это «витрина угрозы». Россия использовала День Победы в качестве витрины своего ядерного шантажа и военного блефа.

Сам Путин извратил некогда весомый праздник до неузнаваемости: борьба с нацизмом и фашизмом постепенно превратилась в фундаментирование внутригосударственного фашизма и внешнегосударственного нацизма с воплями «Можем повторить!»

Но на этот раз Кремль сгорел - и не только в песне Шнура, не только от удара беспилотника неизвестного происхождения, а во вполне осязаемой сущности.

Оружия нет. Все, что есть, - это арендованный старый танк, который, в сущности, является символом российского вооружения.

Импортозамещенный «День Победы» олицетворяет именно этот дряхлый танк, который с трудом передвигался по Красной Площади среди дрожащих диктаторов, подброшенных в Москву «принудительно-дипломатическими» средствами Пекина.

Нам же лишь остается констатировать один простой факт: витрины больше нет. Никакой ядерной державы (и, в принципе, державы) не осталось: есть старая узкоглазая кляча, так долго вопившая о 90-ых, что привела страну на порог 1917.

И есть другой символ - Лукашенко, который, вернувшись из турне, (не произнес ни слова в честь Дня Победы https://charter97.org/ru/news/2023/5/10/547391/). Вместо него вещал человек с говорящей фамилией Хренин. И есть свора его пропагандистов, которые, подвывая в тон Дворцу, сообщают, что «рано вам радоваться смерти Лукашенко». Но мы то хорошо знаем, что момент, когда пропаганда начинает опровергать тяжелую болезнь и тем более смерть авторитарного правителя, - это момент, когда все так иначе приходят к мысли, что «он больше не жилец».

Вспомните «Осень Патриарха». Диктатор для пропаганды бессмертен, и любая мысль о возможности его смерти - порочна и непозволительна. Если пропаганда начинает говорить о смерти диктатора, то диктатор действительно одной ногой находится в могиле.

А если военный парад «второй армии мира» длится 3 минуты и на нем нет ни одного типа вооружения, которое может стрелять и ездить одновременно, - то это позор.

Кремль, к слову, в глазах «вражеских разведок» выглядит очень привлекательно для начала прямой военной интервенции: страна без техники с сумасшедшим правителем и Кремлем, на который то и дело падают беспилотники. Так что старая доктрина «Бойтесь меня - я контуженный» благополучно провалена.

От былого «величия» у России не осталось даже возможности блефовать. За такое в Советском Союзе, о котором Путин любит вспоминать время от времени, - его бы расстреляли как изменника.

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