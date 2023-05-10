«Стоим семь часов, осталось еще 150 метров и 50 машин» 10.05.2023, 9:02

На белорусско-российской границе образовались огромные автомобильные пробки.

При возвращении в Россию из Беларуси граждане, ехавшие по трассе из Витебска через пункт пропуска «Лобок», столкнулись с длинной очередью. Об этом пишет «Фонтанка».

Один из читателей издания рассказал, что очереди на белорусско-российской границе начались с 5 мая, когда Беларусь ввела проверку.

— Стою больше 4 часов, впереди видна граница, белый знак, КПП и за ним 100 метров примерно. То есть, судя по количеству машин впереди, еще полтора-два часа стоять. Цензурных слов нет. <…> Хотя несколько раз в год езжу через этот пункт, и на праздники езжу, но такого не было никогда, — рассказал «Фонтанке» читатель, который пересекал границу 9 мая.

По его словам, прохождение границы в обратном направлении, в Беларусь, в настоящее время чуть легче: там он заметил только 15−20 машин.

Другие водители писали в телеграм-чате о пересечении белорусско-российской границы, что 9 мая простояли в очереди на въезд в Россию шесть часов и отмечали, что стоять придется «еще пару часов».

«Стоим 7 часов в сторону кпп Лобок. Осталось еще метров 150 и примерно 50 машин», — написал поздно вечером 9 мая другой пользователь.

Напомним, с 5 мая на белорусско-российской границе ввели временный пограничный контроль. В Госпогранкомитете «Зеркалу» ранее пояснили, что это сделано «в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией».

Через несколько дней, 6 и 7 мая, на въезде в Беларусь с РФ стал проводиться потоковый осмотр и автомобилей белорусов.

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