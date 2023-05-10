Российские ПВО нанесли удар по жилому дому в Курске
- 10.05.2023, 9:06
- 3,186
Якобы «сбивали» украинский беспилотник.
В России заявили о сбитии беспилотного летательного аппарата в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области Романа Старовойта.
Отмечается, что силы противовоздушной обороны якобы сбили беспилотник под Курском. Обломки упали в селе Толмачево, есть повреждения газовой трубы и фасада дома.
«На месте работают оперативные службы», – говорится в сообщении.