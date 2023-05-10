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Российские ПВО нанесли удар по жилому дому в Курске

  • 10.05.2023, 9:06
  • 3,186
Российские ПВО нанесли удар по жилому дому в Курске
иллюстративное фото

Якобы «сбивали» украинский беспилотник.

В России заявили о сбитии беспилотного летательного аппарата в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области Романа Старовойта.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны якобы сбили беспилотник под Курском. Обломки упали в селе Толмачево, есть повреждения газовой трубы и фасада дома.

«На месте работают оперативные службы», – говорится в сообщении.

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