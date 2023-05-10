«Если в глазах и на лице праздник — то внутри алкоголь» 12 10.05.2023, 9:18

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Как в Беларуси отметили День Победы.

9 мая в Беларуси отмечали 78 годовщину Дня Победы. «Флагшток» поговорил с участником гуляний и собрал наиболее примечательные фотографии.

В Гомеле программа празднования оказалась традиционной. Стартовала она с шествия по улице Советской в направлении площади Труда, где у обновленного мемориала «Вечный огонь» чиновники отметились возложением венков. В центре города в очередной раз была развернута выставка военной техники и различные тематические локации.

Местные власти сделали все, что бы сделать мероприятие массовым: обязательная явка представителей трудовых коллективов госпредприятий с символикой, скидки на продукты, дешевый алкоголь, полный карт-бланш на действия активистам на финансировании Кремля. В результате Гомельский горисполком отчитался, что ему удалось мобилизовать 75 тысяч горожан для участия в массовых гуляниях. Впрочем, проверить эти цифры едва ли возможно.

Участник гуляний Юрий, поделился с «Флагштоком» своими впечатлениями:

«Смесь всего и вся. Праздник города-войны-победы-экономики и чего еще. Нет четкого разграничения — вот 9 мая и его набор мероприятий, а вот это 3 июля и День города. Убери с баннеров 9 мая и День Победы и их не различишь. Может быть только холодом можно это объяснить. На улице и в головах».

Во всех районах Гомеля были организованы концертные программы. По мнению горожан, креативностью они не отличались:

«Мероприятия — из серии «это где-то было» и «ну зачем это здесь». Та же идея с платформами из Бреста, с книгами-баннерами в 2–5 метров из Гродно и Лиды. Тускло и по наполнению и по отношению. Очень чувствуется разнарядка, принудиловка и массовка. И если в глазах и на лице праздник — то внутри алкоголь. Навеселе как-то очень много людей».

Отдельно можно отметить мобилизацию прокремлевских сил, которые официальные власти не могут или не хотят контролировать.

Во время праздника гомельчане отметили увеличение количества российской символики. Кирилл, который также наблюдал за гуляниями, отметил:

«Раньше для всех «победных» праздников использовался только один символ — цветки яблони с красно-зеленой лентой. А в этом году уже «лукашисты» ходит по городу с колорадской лентой. Особенно забавно наблюдать семейный «плюрализм»: муж, друг идет с колорадской лентой, а жена, подруга — с яблоневым цветком и красно-зеленой лентой».

Российские военные отметились В Гомельском районе. Вероятно, это военные, обслуживающие зябровский аэродром.

В Речице на официальном мероприятии, посвященным празднованию Дня Победы, был замечен наемник российской ЧВК «Вагнер».

Для того, чтобы сохранить анонимность, вагнеровец прячет свое лицо и награды. Однако по косвенным деталям можно предположить, что это Игорь Будько, считающийся военным преступником за пытки безоружного сирийца в 2017 году.

На заднем плане фото можно увидеть руководителя пророссийского военизированного клуба «Скиф» Владимира Габрова. Именно ему в феврале 2023 года подарил «кувалду Вагнера» Игорь Будько. На том видео можно увидеть крупный перстень на руке дарителя. Примерно подобный перстень виден и сегодня на руке вагнеровца.

В этом году впервые в Гомеле появились машины-танки.

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