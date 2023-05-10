Как правильно хранить сало в холодильнике

Как правильно хранить сало в холодильнике3
- 10.05.2023, 9:25
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Хитрый трюк для теплого времени года.
Несмотря на то, что сало практически не залеживается у поклонников этой закуски, с наступлением летнего сезона особенно актуальным становится вопрос о сроке хранения этого любимого многими «деликатеса», пишет glavred.info.
Все мы еще с детства знаем основные правила хранения сала, однако нередко вопрос о том, сколько дней нужно держать сало в тепле, ставит многих в тупик. Поэтому главными особенностями хранения сала лучше не пренебрегать.
Сколько хранится сало в холодильнике
Ни для кого не секрет, что сало в основном хранится в холодильнике или морозильной камере. И дело тут не в способе его приготовление, ведь и копченое и соленое сало в домашних условиях правильнее будет спрятать в холодильник. Однако по срокам хранения сала необходимо не забывать простые правила:
в холодильнике можно хранить соленое сало до трех месяцев;
в морозильной камере сало соленое желательно сохранять не более одного года.
Где лучше хранить сало в холодильнике или морозилке
Ответ на этот вопрос имеет достаточно простое объяснение, ведь все зависит от того, насколько быстро вы планируете расправиться с любимой закуской. Обратим внимание на то, что копченое сало имеет несколько иной срок хранения, поэтому его не стоит оставлять на потом:
сырое сало в морозилке можно хранить около 2 месяцев;
копченое сало в холодильнике можно хранить около 3 месяцев.
В чем лучше хранить сало
Сало, как и другой скоропортящийся продукт, при длительном хранении необходимо изолировать от окружающей среды. Сделать это можно поместив его в непроницаемый для воздуха пакет и плотно «запечатав». Для примера, если вы планируете закинуть надолго сало в холодильник, упакуйте в полиэтиленовый пакет и тщательно заверните, чтобы он не пропускал воздух. Это поможет продукту дольше храниться и радовать вас своим вкусом.
Как хранить копченое сало в домашних условиях
Не секрет, что заморозка продуктов способствует их более длительному сохранению. Не является здесь исключением и сало. Поэтому наиболее долгий срок хранения сможет обеспечить морозильная камера. Однако есть один нюанс, который поможет сохранить продукт качественным. Просто перед тем, как поместить сало в морозилку, каждый кусок заверните в фольгу или пищевую пленку в три слоя.