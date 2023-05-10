Парад одинокого танка 4 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

10.05.2023, 9:33

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И за пулеметом в «махновской» папахе Дмитрий Медведев.

В России любят обращать внимание на символы, видеть знамения, намеки в тех или иных событиях. Эта мистическая жилка есть (усилившись под влиянием неудач) и у великого геополитика современности. Вспомните историю с подаренной в войска иконой.

И вот вчерашний парад в Москве. Без авиационной части, без танков. Всего того, чего было много в предыдущие годы. Если даже для Путина не нашлось самолетов и танков, то, вероятно, вывод один – их не хватает. Все они заняты на передовой, и снимать их оттуда побоялись. Это – демонстрация немощи, так сказать, практическая. Но ведь и символически показана слабость.

Зачем, в таких условиях этот парад вообще решились проводить? Сослались бы на безопасность, как во многих регионах России и отменили.

Но вот, режиссеры, видимо, на скорую руку решили пустить одинокий танк Т-34. Смотрелся он, прямо скажем, сиротливо. На фоне былого бронетанкового величия. Вы что же хотели сказать, организаторы, что остались одни музейные экспонаты?

Если дела пойдут дальше в таком же темпе и (не дай Бог) боевые действия продолжатся и до следующего 9-го мая, что увидим на будущем параде?

Возможно, мы и Т-34 там не встретим, а пустят организаторы впереди тачанку с красным знаменем времен Гражданской войны, с пулеметом «Максим», нацеленным в тылы. И за пулеметом в «махновской» папахе Дмитрий Медведев, как он запечатлен на известном фото – с азартно-детским лицом пионера-переростка.

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