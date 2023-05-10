«Какая страна достанется нашим детям?» 3 10.05.2023, 9:40

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Здравоохранение и образование в Беларуси деградируют уже многие годы.

В последний год, рассказывая о рынке труда в Беларуси, «Кошт Урада» посвятил очень много постов трем темам: занятости в IT-сфере, образовании и здравоохранении. Почему именно они? Поддержание на плаву и дальнейшее развитие этих направлений экономики напрямую влияют на наше будущее, пишет издание.

То, что происходит сейчас с IT, ярко и в сжатом формате демонстрирует, что в скором времени может произойти со всей страной. Мы наблюдаем стремительный отток квалифицированных кадров, в след за которым неумолимо и очень больно падают доходы в отрасли, видна ее деградация. Еще недавно один из основных драйверов экономики превращается в заурядное, малоперспективное болото. И уже сейчас пришлось бы потратить годы для того, чтобы открутить все обратно.

Со здравоохранением и образованием все намного хуже. Эти отрасли деградируют уже многие годы, а отложенный результат этого мы увидим позже, и он будет иметь для страны катастрофические последствия на десятилетия. Что же нас ждет?

Важно отметить, что наблюдать за рынком труда в образовании и здравоохранении важно с ретроспективой в несколько лет. Система сложилась так, что ежегодно в эти сферы вливают единовременно огромное количество молодых специалистов по распределению, которые после, как песок сквозь пальцы, вытекают, сокращая количество действующих врачей и педагогов с каждым годом.

В ситуации со здравоохранением все может показаться чуть лучше, вероятно, лишь потому, что эта тема близка любому пожилому чиновнику. Ежегодно в августе-октябре в сферу приходит несколько тысяч молодых специалистов (в 2022 году за этот период прирост занятости в отрасли оставил примерно 6 тысяч человек), а после, в течение года, люди уходят, стабильно опуская планку все ниже и ниже плинтуса. В июле 2020-го соотношение принятых/уволенных остановилось на показателе минус 10 тыс человек к началу году, а к июлю 2022-го сфера потеряла еще 12 тысяч к той же точке отсчета. Снижается и планка «пика» после набора: в октябре 2020-го чистый отток составил всего минус 2 200 человек к началу 2020 года, а в октябре 2022-го уже около 6 тысяч к той же точке отчета.

Сейчас картина в здравоохранении сложилась следующая: за 1 квартал было принято на работу 7465 человек, а уволилось 8318. И это — в традиционно «легкий» с точки зрения оттока кадров сезон. Дальше будет хуже.

Учитывайте, что врачей в стране становится все меньше, но при этом пенсионеров — все больше. И это на фоне падения рождаемости и стремления немалой части молодежи как можно быстрее уехать из Беларуси.

В образовании все еще хуже. Средняя зарплата в этой сфере ниже, чем в сельском хозяйстве. Помните, раньше неучей пугали: «поедешь в колхоз картошку убирать»? Вполне вероятно, что в скором времени парадоксальным образом эта пугалка изменится на «будешь плохо учиться, станешь учителем в школе». Требования при поступлении в вуз на педагога и их зарплаты уже вполне этому соответствуют.

Образование – традиционно обласканная вниманием властей отрасль в развитых странах. Ведь именно она — инвестиция в будущее страны. В Беларуси же эта сфера первая в очереди, когда в области или районе «оптимизируются расходы»: то здесь, то там мы слышим о том, как закрывается библиотека, школа, детский сад. С февраля 2020 года по февраль 2022 из школ, детских садов и вузов ушло примерно 25 тысяч человек. Учитывая, что всего в Беларуси в сфере образования занято около 445 тыс человек, получается, что потери уже составили более 5% за два года.

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