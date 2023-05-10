ВСУ пошли в наступление в районе Авдеевки 10.05.2023, 9:45

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Украинские войска добились успехов во время контратаки.

Украинские силы, вероятно, достигли дополнительных успехов во время недавней контратаки к юго-западу от Авдеевки.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

9 мая российские войска совершили ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты вели неудачные наступательные операции вблизи Масютовки (12 км северо-восточнее Купянска), Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового) и Белогоровка (10 км южнее Кременной). На геолокационных кадрах, опубликованных 9 мая, якобы видно, как подразделения 88-й бригады (2-й корпус армии «ЛНР») наносят удары по украинским позициям вблизи Кременной.

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 8 мая, показывают, что российские войска предположительно продвинулись дальше в пределах западного Бахмута. Евгений Пригожин, 8 мая, заявил, что боевики «Вагнера» продвинулись в пределах Бахмута на 130 метров и сейчас украинские силы контролируют 2,36 квадратных километров города. 9 мая российские источники утверждали, что украинские войска нанесли удар с HIMARS по тюрьме «вагнеровцев» вблизи Бахмута, хотя ISW не нашло визуального подтверждения этого заявления.

Российские блоггеры утверждали, что «вагнеровцы» безуспешно пытались прорваться к Хромовому (непосредственно западнее Бахмута) и что российские войска перекрывают последние украинские наземные линии связи (GLOC) с Бахмутом.

Украинские силы, вероятно, достигли дополнительных достижений во время недавней контратаки юго-западнее Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 8 мая, показывают, что ВСУ, вероятно, совершили дальнейшее незначительное продвижение к северу от Водяного (7 км юго-западнее Авдеевки) в районе, где, по оценкам ISW, украинские силы провели ограниченную контратаку. Ранее ISW отмечало, что сообщения об украинских контратаках по всей Донецкой области являются частью текущей модели локализованных и ограниченных контратак.

Украинские силы предположительно провели успешную ограниченную контратаку на западе Донецкой области. Геолокационные кадры, опубликованные 9 мая, показывают, что украинские войска осуществили контратаку вблизи Новодонецка (50 км юго-западнее города Донецка) и незначительно продвинулись в этом районе.

«Южная ось»

9 мая российские войска обстреляли украинские позиции к западу от Гуляйполя и Херсонской области. На геолокационных кадрах видно, как подразделения 126-й гвардейской бригады береговой обороны (22-й армейский корпус Черноморского флота РФ) обстреливают украинские позиции на острове Большой Потемкин. Российский блогер утверждал, что оккупанты отбили небольшую группу украинских сил от высадки на неопределенный остров в Херсонской области.

Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что российские войска постоянно обстреливают Херсонский и Бериславский районы, а также используют управляемые авиационные бомбы для ударов по Кизомысу (20 км юго-западнее Херсона), опасаясь контрнаступления украинских войск и высадки украинского десанта на восточном берегу .

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