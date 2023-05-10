«Я всегда стремился работать там, где платят хорошо» 1 10.05.2023, 10:01

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Белорус сменил профессию в 40 лет и рассказывает, как это.

В начале нулевых Алексей работал в Академии наук. А после эмигрировал в Польшу, где увлекся яхтингом. Он рассказал «Нашай Ніве», как сменил профессию и какие маршруты предлагает для путешествий.

«Не понимаю людей, которые цепляются за свое занятие и при этом жалуются, что им мало платят»

Алексей Матусевич работал младшим научным сотрудником в Академии наук два года по распределению — с 1999 по 2001 год.

В начале нулевых ему пришлось сменить работу, так как в Академии тогда платили совсем небольшую зарплату.

«Знакомые пригласили специалистов по сертификации и таможенному оформлению. Я пошел, хотя ничего об этой сфере не знал, в процессе научился, на курсы сходил.

Кстати, никогда не понимал людей, которые цепляются за свое занятие и при этом жалуются, что им мало платят. Я всегда стремился работать там, где платят хорошо, в меру своих возможностей, разумеется.

Главное — нужно смотреть, к чему у человека есть склонность. В любой профессии можно достичь успеха, если она будет нравиться. Можно быть гениальным сапожником, зарабатывать на этом много, а можно экономистом — и иметь мало», — рассказывает он.

На вопрос, почему именно химия, Алексей отвечает, что ему было интересно понять эту вселенную.

В 2007-м мужчина переехал в Польшу, начал учиться в аспирантуре Варшавского технологического университета.

«Стало понятно, что страна не пойдет путем реформ, когда начались первые протесты против Лукашенко. Было ясно, что Россия не даст обрести свободу стране», — объясняет он, почему не остался на родине.

Но после аспирантуры работать химиком Алексей не пошел. Объясняет, что химики редко полностью получают удовольствие от работы: свои желания приходится подгонять под требования организации. Он стал инженером в компании, которая занималась медицинским оборудованием.

Пять лет назад мужчина (сейчас Алексею 45 лет) увлекся яхтингом, после того как однажды вместе со знакомым попробовал сходить в море.

«После нескольких походов в море со знакомым подумал, что хочу сдать на права. Учился две недели. Но просто закончить курсы недостаточно. Нужно набрать определенный стаж, чтобы потом возить людей.

Собрал команду, отправились в поход. Тогда еще параллельно с работой этим занимался, брал отпуск на неделю-две. Вскоре моя работа в офисе мне надоела — рутина. Открыл ИП, и начались мои морские путешествия.

Профессионально заниматься яхтингом непросто. Это прежде всего большая ответственность — за яхту, людей. Капитан в походе работает 24 часа в сутки, нельзя расслабляться. И вообще, деятельность эта специфическая, не для всех. Но интересная. Главными необходимыми чертами капитана я бы назвал дисциплинированность, стрессоустойчивость и лидерские способности.

А людям, которые хотят сменить сферу деятельности, но боятся, самый простой совет — не бояться, а делать», — говорит он.

«С человека беру 500-600 евро»

Первым местом, которое Алексей выбрал для путешествия, были греческие острова. Это самый активный регион для яхтинга.

«Красивых маршрутов много, — говорит он. — И на Канарских островах, и в Испании, и в Италии, но мне больше всего нравится в Греции, по Кикладским островам».

В настоящий шторм мужчина пока не попадал.

«Потому что не хотел. Всегда есть прогноз погоды, когда там показывает сильный ветер, в море лучше вообще не выходить».

Яхту Алексей берет в аренду. Обычно за неделю это стоит от 2 000 евро и более, в зависимости от сезона и места.

«С человека беру от 500 евро в неделю. Обычно в команде 8 человек. Еда, топливо, сами стоянки оплачиваются отдельно, есть на яхте общая касса. Если, например, выбираем греческие острова, то стартуем из Афин».

Пассажиры на яхте по сути становятся членами команды.

«Обучаются морскому делу — как управлять яхтой, ставить паруса. Из развлечений — останавливаемся в какой-нибудь бухте, бросаем якорь и купаемся. Можно плавать с ластами, маской, смотреть на подводный мир. На острове высаживаемся, гуляем, смотрим достопримечательности. Можно, например, на гору залезть или в пещеру, а некоторые сразу в ресторан идут или на пляж.

Большинство в такой поход идут впервые. Некоторым в первый день тяжело, на второй уж лучше, а на третий так вообще смакуют. Моя цель, конечно, чтобы как можно больше людей этим восхищались, сами становились капитанами», — рассказывает герой.

Теперь яхтинг стал его основной работой.

«В Европе не принято хвалиться, сколько кто зарабатывает. Мне хватает на жизнь».

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