Как белорусы попадают в ловушку при покупке авто 6 10.05.2023, 10:04

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Будьте внимательны при оплате покупки наличными.

В редакцию «Автобизнеса» обратились представители Полоцкой районной организации Общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителей». В многочисленных публикациях они узнали фирму, которая является ответчиком в суде. Как оказалось, фирма-ответчик значительно расширила свою географию. Помимо столичного региона работает практически во всех уголках Беларуси: Новогрудок, Могилев, Брест...

Автомобили-убийцы от столичного автохауса

Лишь только услышав название фирмы, журналисты поняли, что это их старые «знакомые», которые уже длительное время в районе станции метро «Борисовский тракт» в Минске продают автомобили, которые могут просто убить своих владельцев. Это не преувеличение: внешне их еще можно назвать машинами, однако внутри гниль, смотанные проволокой элементы подвески, обрезанные тормозные шланги и многочисленные слои шпатлевки, за которой скрывается сквозная коррозия и еще много чего интересного. Неудивительно, что после осмотра проданных этим автохаусом автомобилей в большинстве случаев сотрудники СТО на акте диагностики ставят штамп о том, что их эксплуатация угрожает безопасности дорожного движения и рекомендуют вызвать эвакуатор.

Так, в мае 2022 года Андрей из Новополоцка в объявлениях нашел Toyota Avensis Verso стоимостью почти 18.000 рублей. Было указано, что автомобиль находится в хорошем состоянии и проведено его полное техническое обслуживание. Созвонившись с продавцом и приехав в Минск в район метро «Борисовский тракт», он лично осмотрел машину. При визуальном осмотре у Андрея не возникло сомнений в технической исправности автомобиля, и он посчитал, что указанные в описательной части рекламного объявления сведения соответствуют действительности.

Ударив по рукам, продавец попросил в счет-справке указать стоимость машины в 10 тысяч рублей, мотивировав это тяжелым финансово-экономическим положением предприятия, долгой продажей автомобиля, уверяя, что они понесли убытки в связи с реализацией этой машины, а еще и за счет налогов потеряют. Андрей, как говорится, «повелся». Правда, всей суммы у него не оказалось, а машину купить уж очень хотелось именно сегодня. Отзывчивый продавец согласился отвезти его на этом автомобиле домой в Новополоцк (!) за оставшейся частью суммы.

Во время поездки Андрей, который ехал на пассажирском сиденье, обратил внимание, что автомобиль медленно разгоняется, слабовато тянет и предложил водителю-продавцу заехать на СТО для диагностики. В планы продавца, по-видимому, это не входило, и он стал убеждать покупателя, что с автомобилем все в порядке. Мол, Андрею это все просто кажется и вообще у него нет времени разъезжать по станциям диагностики. За руль покупателя также не пустили, сославшись на то, что он еще не рассчитался за автомобиль и может его повредить. В общем, по прибытии возле своего дома Андрей отдал оставшуюся часть суммы, и продавец своим ходом отправился обратно в Минск.

На утро счастливый обладатель приобретенного автомобиля решил все же заглянуть под капот, где его ждал «сюрприз», после которого пришлось обратиться на СТО. Вот неисправности из акта диагностики: коррозия топливного бака (течь топлива), течь масла в районе ремня ГРМ возле сальника коленчатого вала, отсутствие масла в ДВС, дыры в порогах и днище кузова, заделанные монтажной пеной, отсутствие должной компрессии в ДВС.

В общем, машина, как говорят гаражных дел мастера, «укачана в хлам». И это обстоятельство после недолгих раздумий привело Андрея к специалистам общества по защите прав потребителей, которые взялись за дело и обратились к экспертам за получением заключения о техническом состоянии автомобиля.

Из заключения эксперта: двигатель внутреннего сгорания, а также его система питания, топливная система, система предпускового подогрева двигателя, система активной безопасности тормозной системы ABS, ходовая часть и кузов, в том числе его несущая часть, находится в неисправном состоянии, т.е. имеют дефекты эксплуатационного характера, недопустимые для участия автомобиля в дорожном движении. Исходя из локализации, объема и застарелого характера образования неисправностей, дефектов исследуемого автомобиля следует сделать вывод, что они образованы в результате длительной эксплуатации автомобиля без надлежащего технического обслуживания, ремонта и на момент продажи автомобиля имели место на автомобиле. Скрытый характер неисправностей, дефектов, а также имитация исправного состояния отдельных деталей (крепежа переднего правого колеса), с технической точки зрения не позволяли выявить их наличие путем внешнего осмотра на момент покупки автомобиля без применения специализированного диагностического оборудования.

Из заключения эксперта

На таком автомобиле ездить нельзя, это просто опасно для жизни. Знал ли об этом продавец? Полагаем, что знал, ведь сколько было у него подобных историй.

Ловушка для покупателя: «оплата по договору не произведена»

Есть у этого продавца еще одна «фишка»: бланки договора купли-продажи (далее – ДКП) транспортного средства, на которых при помощи обычного принтера нанесена имитация водяных знаков, чтобы придать серьезность совершаемой сделке. Ярким красным цветом на договоре в правом верхнем углу выделен номер, но никакого значение он не несет, поскольку и не должен ДКП подвергаться нумерации. Но продавцы потенциально опасных авто пошли еще дальше, изобретя новый способ обмана покупателей, чтобы не отвечать по претензиям автовладельцев, в том числе и в судах.

Это часть договора, в котором предусмотрена оплата приобретаемого транспортного средства. По закону, деньги должны перечислять на счет продавца, который и указан в документе. Но по факту представители фирмы требуют оплату наличными, а покупатели в основной массе любезно соглашаются.

Справка Автобизнеса

Согласно п. 9 указа №504 «О мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств» оплата за транспортные средства, приобретаемые в комиссионных магазинах, осуществляется только путем внесения денежных средств на расчетный счет продавца.

Обратите внимание, что сроки оплаты не указаны, хотя это обязательный пункт, который должен прописываться в договоре согласно гражданскому законодательству. Теперь читаем эту фразу: «оплата товара… в сроки, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством». Значит, срок в нашем случае установлен не договором, а законодательством, то есть ст. 456 Гражданского кодекса. По ней покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему товара, если иное не предусмотрено договором. И чтобы облегчить себе жизнь, фирма срок установила, но не с целью соблюдения законов (об этом чуть ниже) и теперь ее бланки выглядят так.

В пункте 3 по оплате товара прописано, что «расчет за транспортное средство происходит в трехдневный срок с момента передачи транспортного средства покупателю». Где вы видели такое, чтобы машину можно было забрать сейчас, а заплатить за нее потом? И вот в чем подвох.

За машину деньги от покупателя они уже получили наличными (в нарушение закона, но все же), и клиенты на этих машинах уже уехали. По приезду многие обнаруживают в автомобилях недостатки и предъявляют продавцу претензии, на что получают ответ – «обращайтесь в суд». Автовладельцы так и делают, подают иски, а теперь, как говорится, следите за руками.

Ответчик в суде заявляет: «Согласно условиям договора, истец должен был перечислить деньги за автомобиль на расчетный счет в течение трех дней после передачи машины, а денег на мой счет так и не поступило. Поэтому вот, уважаемый суд, встречное требование – прошу истребовать машину из чужого незаконного владения, поскольку оплата за нее не произведена». Ошарашенный покупатель, конечно же, будет твердить, что он наличными деньги передал, а продавец в ответ скажет «он врет, это же запрещено законом».

Особенностью гражданских процессов является то обстоятельство, что каждая сторона в процессе обязана самостоятельно доказывать факты, на которые она ссылается (ст. 179 ГПК). Кроме слов покупателя о том, что деньги переданы налом – ничего. А вот продавец с легкость подтвердит тот факт, что деньги ему на счет, как прописано в договоре, не поступили, и в доказательство предъявит договор, подписанный самим же покупателем (истцом), и выписку с расчетного счета. Таким образом покупатель не доказал обстоятельства, на которые ссылается (только слова), а продавец – доказал и предъявил на это официальные документы. Да, техническое состояние машины отвратительное, и пусть экспертиза даже в деле есть, ну и что? Это товар, и он не оплачен по документам, верните автомобиль, тем более, что за него не заплатили.

Это умышленная ловушка, чтобы автовладельцы не обращались в суд, так как они могут остаться вообще ни с чем. Мол, уж лучше с плохой или очень плохой машиной, чем вообще без нее. Именно в такую историю попала Татьяна из Могилева. Все по классике: сначала купила машину в автохаусе, потом привезла ее на СТО, а там схватились за голову. За автомобиль, к слову, Татьяна расплатилась на месте наличными.

Из экспертизы

Поэтому совет: хорошенько подумайте, надо ли соглашаться на сделку, если при покупке автомобиля вам покажут бланк договора с зеленым узором по краям, номером в правом верхнем углу и изображением контура границ Республики Беларусь на синей печати. Нечестные продавцы буквально погрязли в исках, которые по всей стране подают обманутые покупатели, выигрывая судебные процессы. И постоянная смена места регистрации, видимо, в стремлении скрыться от судебных исков автовладельцев.

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