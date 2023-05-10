Политолог: На фоне внезапной болезни у Лукашенко возникли проблемы с сердцем

Политолог: На фоне внезапной болезни у Лукашенко возникли проблемы с сердцем5
- 10.05.2023, 10:05
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Перед «придворными» медиками поставили сложную задачу.
Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко внезапно стало плохо на параде 9 мая в Москве. Диктатор добирался на транспорте до места возложения венков, хотя лидеры других стран шли пешком.
За этим последовал спешный отъезд Лукашенко из Москвы. Диктатор отказался от участия в неформальном завтраке с президентом РФ Владимиром Путиным и главами еще шести стран СНГ, которые приняли приглашение посетить Москву 9 мая.
Политолог Дмитрий Болкунец сообщил новые подробности о тяжелом состоянии диктатора.
Вечером 9 мая больного Лукашенко привезли на церемонию возложения венков в Минске, но речь произнести он не смог
«Сообщают, что на фоне внезапной болезни у Лукашенко вновь возникли проблемы с сердцем.
Несколько лет назад он перенес на ногах инфаркт», — написал Дмитрий Болкунец.
«Перед медиками поставлена сложная задача. Предстоит вернуть его в чувство, прокапать, сбить сахар, убрать заметный тремор головы, чтобы к 19.00 на несколько минут доставить тело на площадь Победы и желательно, чтобы оно способно было что-то сказать», — рассказал политолог.
Однако выступления диктатора в Минске 9 мая так и не состоялось. Вечером 9 мая больного Лукашенко привезли на церемонию возложения венков, но речь произнести он не смог.