«Теперь каждый, кто едет из Минска, видит ЖО» 6 10.05.2023, 10:25

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Жители Жодино возмущены тем, что «власти» испортили герб города.

Раньше в городе возле трассы Р-53 был арт-объект «Я люблю Жодино». Теперь «я» и «люблю» больше нет. Слово «Жодино» раскрасили красным и зеленым. Еще изменили герб города, добавив в его фон зеленой краски.

Читатель ex-press.live Денис пишет:

«Практически во всех городах мира есть арт-объекты, посвященные родному краю. На фоне таких достопримечательностей люди с удовольствием фотографируются, особенно туристы. Это повышает узнаваемость городов. Однако, когда в Жодино за дело берется местная администрация, даже хорошие идеи получают отвратительную реализацию.

Например, на Аллее любви у Дворца культуры стоит сердце, похожее на ягодицы. А все эти неухоженные, нелепые лавки и фонари, солдатские каски, покрытые искусственной травой...

Единственное, что радовало — это артобъекты «Я люблю Жодино». И вот на арт-объекте, который находился на трассе, произошла «реконструкция».

Больше нет «я», и сердечка тоже больше нет. Теперь каждый, кто едет из Минска, видит ЖО... И даже не важно, что зеленая буква О, в которую вложили число 60, стала похожа на то же, что и сердце на аллее любви. Главное — в этой надписи испортили герб города.

Он зарегистрирован в Гербовом матрикуле Беларуси 14 октября 1998 г. № 28. Вот его описание: «В красном поле варяжского щита серебряная женская фигура, держащая в руках щит того же металла, в котором три черных охотничьих рожка». Про зеленый тут нет ничего.

Вот написал я это, негодуя, и подумал: отсутствие совести и творчества — это ведь признак упадка. А, значит, скоро все это кончится... И мы опять сможем сказать: «Я люблю Жодино».

Вторая композиция в Жодино пока не претерпела изменений.

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