В Гродно Караев и Караник подпевали ярому путинисту Газманову 9 10.05.2023, 10:23

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Видеофакт.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник и инспектор Лукашенко по региону Юрий Караев подпевали российскому артисту и ярому стороннику войны в Украине Олегу Газманову во время концерта на День Победы в Гродно. Видео их совместного выступления опубликовал телеграм-канал «Пул 4 регион».

«Гродненцы присоединились к республиканской акции «Споем «День Победы» вместе», — написала пресс-служба Владимира Караника.

Напомним, Олег Газманов один из ярых сторонников войны в Украине. Он выступает на патриотических концертах и регулярно выражает поддержку российской агрессии. В январе его за это включили в санкционный список Канады вместе с другими пропагандистами, которые причастны к кампании дезинформации Кремля.

В июле прошлого года Олег Газманов выступал в майке с буквой V, одним из символов российской агрессии, на турслете белорусского МВД.

В феврале артиста спросили, почему его сын, который также поддерживает войну в Украине, не уехал на фронт. На это Газманов ответил, что тот «не служил, у него нет таких навыков».

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