Пригожин попал в «ловушку» с заявлениями по Бахмуту 1 10.05.2023, 10:34

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Евгений Пригожин

Шантаж главаря ЧВК «Вагнер» не дал ожидаемого результата.

Пригожин так и не выполнил свою угрозу об отходе от Бахмута, что говорит о том, что он понимает свою зависимость от Минобороны РФ. Шантаж российского МО не дал лидеру ЧВК «Вагнер» ожидаемого результата.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Евгений Пригожин шантажом пытался изменить приоритеты минобороны России по поводу наступления на Бахмут, чтобы самому одержать победу в городе, используя подготовку российских военных к украинской контратаке.

С этой целью он высказывал критику в отношении чиновников, ответственных за распределение боеприпасов и заявлял об их бессмысленном хранении снарядов, что привело к значительным потерям русских наемников в боях. В то же время, как пишет ISW, российское Министерство обороны сейчас пытается разумно хранить ограниченный запас боеприпасов для отражения украинского контрнаступления.

Так, своим шантажом Пригожин хотел, чтобы МО России полностью выполнили его требования, несмотря на риск утратить свои цели в пользу регулярных российских сил. Пригожин считал, что Суровикин будет оказывать ему содействие в этом вопросе и повлияет на Министерство обороны России, чтобы те ответили на требования Вагнера. Однако он не смог соединиться с Суровикиным, что может свидетельствовать о том, что главарь головорезов не имеет столь значительного влияния в российском Минобороны, как он думал.

Так в ответ на шантаж в Минобороны РФ «Вагнеру» угрожали госизменой, в случае если их силы будут выведены из Бахмута. Вероятно, это и было одной из причин, почему он так и не выполнил своих угроз.

Как сообщает ISW, также Пригожин обвинял другие российские нерегулярные формирования в больших потерях и замедленном темпе продвижения в Бахмуте. Таким образом, он хочет подорвать доверие к другим российским ЧВК и выдать «Вагнер», как единственное компетентное силовое подразделение, действующее в этом районе.

Ранее в ГУР рассказали, что заявления владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина относительно «снарядного голода» носят искусственный характер, хотя противостояние между ним и начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым действительно существует.

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